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神鬼行者！他花20年完成240間有應公廟調查

2019-07-25 14:49聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

北門農工退休老師許献平20多年來完成踏查大北門區240間有應公廟，沒有稿費也沒有經費，「台南市西港有應公廟採訪錄」拖了12年才出版，今天舉行新書發表會，許献平說，每一間有應公廟都有他的故事，很多人害怕「有應公」，但這都是我們的先民，和地方開拓歷史很有關係。

許献平有「右手寫宮廟神佛、左手寫厲祠魂靈」之稱，早年採訪宮廟，後來致力在厲祠（有應公廟）田野調查，他說從小對有應公廟特別有親切感，農地旁的有應公廟，從小常去焢窯、考上屏東師專後，也常到農地旁的有應公廟旁看小說，在前文建會前主委吳密察「大家都來寫村史」的號召下，開始投入地方歷史調查。

許献平的「台南市西港區有應公廟採訪錄」，是他繼6年前出版的「台南市北門區有應公廟採訪錄」後的力作，也是許献平第6本有應公廟採訪錄的出版，編為「南瀛厲祠誌06」。

許献平說，他第一本完成的是「台南市左鎮區有應公廟採訪錄」（因缺經費尚未出版）後，才又回過頭來將田調踩放在故鄉的濱海大地，「西港區有應公廟採訪錄」的出版，完成了大北門區有應公廟採訪錄出版的最後一塊拼圖，也了結了我的鹽分地帶情節，將視野望向遼闊的台灣大地。」

「台南市西港區有應公廟採訪錄」田野調查了西港區轄境內的20間有應公廟，詳細記錄每間有應公廟的名稱、建築、形體、分類、祭祀活動等，還附有詳細的調查表，包括主祀、附祀、祀期、楹聯、祠貌、建材、GPS等外，還有具體的田調報導人，可以做為以後深入研究的依據。這

「這是一本帶有感情與鄉土情懷的書寫，也展現了西港區豐富的歷史變遷與文化意涵。」許献平表示，「台南市西港區有應公廟採訪錄」完成在12年前的2006年，之後有多次訪查，以補充新資料，但因一直找不到經費出版而拖延至去年底自費出版。

許献平說，1999年開始進行有應公廟調查，第一次採訪左鎮時「肚子痛」，本來都會準3塊牛軋糖祭品及金紙去拜拜，因採訪沒有稿費還要花錢買祭品，因此後來也都會向有應公伯報告三件事，今天來打擾採訪調查歷史香火萬代，指引去找到知道歷史的人，田調期間要保佑平安。在採訪過程中，經常遇到不知採訪誰，但跟有應公報告後，出廟門就會遇到剛好要採訪的人，冥冥之中都是緣份。

許献平表示，有應公廟田野調查的腳步是不會停止的，除大台南37個區外，還邁向整個臺灣大地。「台南市西港區有應公廟採訪錄」由鹽鄉文史工作室出版，購買請洽台灣的店（02）23625799，或佳里宏欣書店（06）7228227。

北門農工退休老師許献平投入文史工作20多年，完成台南大北門區240間有應公廟調查...
北門農工退休老師許献平投入文史工作20多年，完成台南大北門區240間有應公廟調查採訪。記者吳淑玲／攝影
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北門農工退休老師許献平投入文史工作20多年，完成台南大北門區240間有應公廟調查...
北門農工退休老師許献平投入文史工作20多年，完成台南大北門區240間有應公廟調查採訪。記者吳淑玲／攝影
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