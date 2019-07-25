親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播／遭王國材下最後通牒 華航吐私菸案真相

【重磅快評】蔡英文斷尾求生 私菸案權貴辦不了一個？

嘉市啟動百工百業除Ｃ肝 免費篩檢到10月15日

2019-07-25 14:33聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市2015年肝癌發生率是全台第一，市長黃敏惠今天啟動「嘉義市百工百業根除Ｃ肝」，宣布要在2025年根除Ｃ肝，市府提供30歲以上市民整合性健康篩檢服務，篩檢項目內含每人一次免費接受B、C型肝炎篩檢，免費期間從今年4月到10月15日，衛生局說，每人終身只要做一次篩檢，治癒率也達97％以上，副作用小，藥物費用20萬也由健保全額給付。

嘉義市商業同業會理事長蕭秋勇、嘉義市工業會理事長孔德偉和嘉義市職業總工會理事長蔡水霖等人工商界領袖今天都到場支持，希望注意員工Ｃ肝狀況，讓員工健康，工作也會有效率。

黃敏惠說，嘉義市各行各業以實際行動力挺健康政策，也感謝台北南港扶輪社、台北樂雅扶輪社、嘉義玉山扶輪社等，爭取國際扶輪社的獎助金，未來將投入社區為沒接受過C肝篩檢的市民服務。

現年68歲湯姓市民說，在55歲時篩檢出有C肝帶原，肝指數過高，因還在上班，擔心注射干擾素副作用影響工作，遲遲沒有治療．五、六年前，知道有C肝抗病毒新藥問世，但當時該口服藥物還很昂貴，且需自費，因此沒有積極接受治療。

湯說，直到今年政府宣布，凡篩檢出有C肝陽性且血液有病毒者，納入健保全額給付，今年一月才開始接受口服藥物治療，經3個月療程，目前已經測不到Ｃ肝病毒，且順利將肝指數從一百多降到十五正常值以下，恢復健康。

衛生局長張耀懋說， C型肝炎是透過血液和體液傳染，容易造成肝硬化及肝癌，更可能造成糖尿病、洗腎、動脈硬化、認知障礙及巴金森氏症等全身性的危害，最有效的防治作為就是立即接受篩檢、積極就醫、早期治療、預防再感染。

衛生局說，早期偏鄉衛生條件不好，有許多密醫，醫療器材消毒不佳，C肝病毒互相傳染，許多沿海、山區地區等居民移居到嘉義市，到了中高年齡時，產生肝癌和肝硬化，造成嘉義市肝癌發生率很高，加上早期並不知道有C肝病毒，輸血沒有篩檢，導致許多人傳染到C肝病毒。

嘉義市提供30歲以上的市民免費Ｃ肝篩檢。記者李承穎／攝影
嘉義市提供30歲以上的市民免費Ｃ肝篩檢。記者李承穎／攝影
分享
市長黃敏惠今天啟動「嘉義市百工百業根除Ｃ肝」，宣布要在2025年根除Ｃ肝。記者李...
市長黃敏惠今天啟動「嘉義市百工百業根除Ｃ肝」，宣布要在2025年根除Ｃ肝。記者李承穎／攝影
分享

嘉義C肝
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

神鬼行者！他花20年完成240間有應公廟調查

2019-07-25 14:49

果菜市場攤位拉起封鎖線 台南農產：賣爛芒果解合約

2019-07-25 14:03

斗六人文市集本周休市 8月3日搭配七夕盛大開幕

2019-07-25 15:45

翻轉C肝村負面形象 翁章梁帶義竹六腳鄉長宣示滅Ｃ肝

2019-07-25 15:35

嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵

2019-07-25 15:32

歷史建築台南偕行社荒廢 議員會勘發現登革熱孳生源

2019-07-25 12:27

宏佳騰公司回饋社會 捐贈安平消防分隊沙灘車

2019-07-25 12:17

父親恩重如山！台南市北區12名模範父親接受表揚

2019-07-25 12:17

台南舊魚市場由觀旅局接手 8月底首開工作營

2019-07-25 10:57

雲縣乳癌篩檢 周六開跑

2019-07-25 00:00

吳芳銘回嘉縣拚立委？ 再評估

2019-07-24 23:57

南市6區、雲縣9地衛生所 都沒醫師

2019-07-24 23:50

台南市後壁衛生所醫師荒 月餘等嘸人

2019-07-24 23:48

台南七股氣象雷達新站動工 明年底啟用

2019-07-24 23:23

影／一見雙雕藝術季延至下月底 周一至五每天送百支冰棒

2019-07-24 20:16

「一起行動！」 法務部與嘉市府活化嘉義舊監

2019-07-24 19:27

未發現秋行軍蟲 U12棒球賽場地可望解除列管

2019-07-24 18:44

台南200多年的陳世興老宅終於動工了！ 兩年後完工

2019-07-24 17:36

雲林斗南多起竊剪路燈電纜線 鎮長籲請鎮民共同防賊

2019-07-24 16:57

影／每隻千萬比當地透天厝還貴 台南頑皮世界新引進長頸鹿

2019-07-24 16:44

因應台商回流需地 翁章梁協助廠商進駐馬稠後園區

2019-07-24 16:38

雲林縣營養午餐每人補助7.1元 鼓勵學校選用優質畜禽肉品

2019-07-24 15:35

台南中西區守望相助隊員維護治安 警方表揚績優隊員

2019-07-24 15:16

八角亭大排便橋重建流標4次 終於動工明年6月竣工

2019-07-24 14:51

摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標

2019-07-24 13:59

全台獨嘉神鬼傳奇活動開跑 火燈夜巡揭序幕

2019-07-24 13:29

影／嘉義城隍夜巡即將開跑 日本遊客報團參加

2019-07-24 13:22

人犬衝突頻傳 雲林棒球場特區加強隨機稽查

2019-07-24 12:29

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

結合虛擬互動遊戲 大台南智慧交通中心今啟用

2019-07-24 11:07

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

玉山塔塔加園區禁露營！但可停露營車 炊煮設專區免挨罰

2019-07-24 19:23

32年無休 全台最高關原加油站8月起停業5個月整修

2019-07-25 08:10

山地原民立委屏東嘸人選 外界看好她突破深藍鐵票

2019-07-24 21:15

影／太可惡！23桶廢機油扔象鼻岩前 海域油汙四散

2019-07-24 17:33

桃園地景藝術節9月登場 八德將展33件藝術品

2019-07-24 16:38

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

三民區綠里長批逢雨必淹 里民痛批：造謠、傷害里民

2019-07-24 20:47

在黃國昌南下前完成複審 居民酸：原來屏縣府有效率

2019-07-24 21:35

影／每隻千萬比當地透天厝還貴 台南頑皮世界新引進長頸鹿

2019-07-24 16:44

高雄三民區鼎西里添第45例本土登革熱 20歲男染病

2019-07-24 19:38

釣客興大旁旱溪垂釣 竟釣起一隻綠鬣蜥

2019-07-25 12:24

北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂

2019-07-25 12:57

韓國瑜夜訪茂林與民共舞 凍蒜聲不絕於耳

2019-07-24 21:47

聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的

2019-07-25 12:28

韓國瑜夜宿茂林 晨起賞蝶有感：要拉出去市區宣傳

2019-07-25 10:17

韓國瑜鑽F1、騎哈雷 直線競速SDR嘉年華高雄競逐

2019-07-24 16:43

都更辦法上路 新北可代拆釘子戶 北市最快8月實施

2019-07-24 23:28

驚！八德某診所爆過期藥品 最久過期13年

2019-07-24 17:31

新竹縣設寵物殯葬設施「送毛小孩最後一程」 最快7月底實施

2019-07-24 19:37

機車燃料稅優惠給的不乾脆 陳玉珍協商便民新措施

2019-07-24 19:25

影／遲到加迷路 她竟成宜蘭童玩節第1千萬人次遊客

2019-07-25 12:25

基隆正榮街清晨電線桿火警 區域跳電住户驚醒

2019-07-25 06:27

涉史前人類文化？板橋忠孝國中地底挖出2巨大古木

2019-07-24 17:05

莫拉克當年有人20天沒回家 重建工作迄今還在做

2019-07-24 17:35

傳許崑源住院 高雄市議長室：全身健檢

2019-07-24 17:09

中和大勇街積水不退 工務局：將安排會勘

2019-07-24 20:14

社區大厦拒社福／鏈鎖大門、灌3秒膠...喜憨兒笑容化解

2019-07-25 10:38

吳芳銘回嘉縣拚立委？ 再評估

2019-07-24 23:57

台東立委選情峰迴路轉 藍營改推薦張志明

2019-07-25 14:50

韓國瑜勘樹洞防疫 專家：填土噴藥比較可行

2019-07-24 16:20

北宜直鐵通過集水區 翡管局反對

2019-07-24 23:21

大稻埕8分鐘煙火秀 當天交管「應避忠孝橋」

2019-07-24 16:42

新店鬧區加油站倒閉？中油澄清：原地改建中

2019-07-24 17:42

關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程

2019-07-25 13:31

勵進號深海探測開直播 傳回發現海底「黑煙囪」好消息

2019-07-24 18:32

高雄再添一本土登革熱 疾管署：疫情被壓制

2019-07-24 18:47

台南200多年的陳世興老宅終於動工了！ 兩年後完工

2019-07-24 17:36

另類「台灣之眼」 台南七股氣象雷達站將搬新家

2019-07-25 07:48

有吃有玩看表演 寓教於樂要建構正確職涯觀念

2019-07-24 17:57

好浪漫...大都會公園立體美人魚 營造浪漫愛情氛圍

2019-07-25 07:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top