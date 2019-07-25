嘉市啟動百工百業除Ｃ肝 免費篩檢到10月15日

2019-07-25 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市2015年肝癌發生率是全台第一，市長黃敏惠今天啟動「嘉義市百工百業根除Ｃ肝」，宣布要在2025年根除Ｃ肝，市府提供30歲以上市民整合性健康篩檢服務，篩檢項目內含每人一次免費接受B、C型肝炎篩檢，免費期間從今年4月到10月15日，衛生局說，每人終身只要做一次篩檢，治癒率也達97％以上，副作用小，藥物費用20萬也由健保全額給付。

嘉義市商業同業會理事長蕭秋勇、嘉義市工業會理事長孔德偉和嘉義市職業總工會理事長蔡水霖等人工商界領袖今天都到場支持，希望注意員工Ｃ肝狀況，讓員工健康，工作也會有效率。

黃敏惠說，嘉義市各行各業以實際行動力挺健康政策，也感謝台北南港扶輪社、台北樂雅扶輪社、嘉義玉山扶輪社等，爭取國際扶輪社的獎助金，未來將投入社區為沒接受過C肝篩檢的市民服務。

現年68歲湯姓市民說，在55歲時篩檢出有C肝帶原，肝指數過高，因還在上班，擔心注射干擾素副作用影響工作，遲遲沒有治療．五、六年前，知道有C肝抗病毒新藥問世，但當時該口服藥物還很昂貴，且需自費，因此沒有積極接受治療。

湯說，直到今年政府宣布，凡篩檢出有C肝陽性且血液有病毒者，納入健保全額給付，今年一月才開始接受口服藥物治療，經3個月療程，目前已經測不到Ｃ肝病毒，且順利將肝指數從一百多降到十五正常值以下，恢復健康。

衛生局長張耀懋說， C型肝炎是透過血液和體液傳染，容易造成肝硬化及肝癌，更可能造成糖尿病、洗腎、動脈硬化、認知障礙及巴金森氏症等全身性的危害，最有效的防治作為就是立即接受篩檢、積極就醫、早期治療、預防再感染。