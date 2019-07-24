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台南200多年的陳世興老宅終於動工了！ 兩年後完工

2019-07-24 17:36聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

2014年被指定為台南市定古蹟的陳世興古宅終於將動工整修。記者修瑞瑩／攝影
2014年被指定為台南市定古蹟的陳世興古宅終於將動工整修。記者修瑞瑩／攝影
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台南市有兩百多年歷史的中西區陳世興老宅，在2014年被指定為市定古蹟，歷經5年終於將展開整建，預計後年完工，該案目前仍為私人所有，可以視為公私協力保存古蹟的典範，而整修經費高達4000多萬元，也是少數私產能獲政府巨額經費補助整建的案例。

位在赤崁樓對面巷弄內的陳世興宅，雖然被列古蹟，但因為毀損嚴重，而且為私產，平日未對外開放，近期因漏水嚴重，政府補助400萬元加蓋暫時保存，而歷經5年的調查與經費爭取，明將正式動工整建，預計2021年1月完工。

陳世興宅大約興建於清乾隆20年（西元1756年），中間經過整建，但至今仍保存中央兩進、左右各有護龍的完整形式，還有許多清朝時的牌匾。因為相傳多代，目前產權所有人約一百多人，2013年傳出子孫將出售老宅的消息，在各方奔走下，多次與後人協商，部分後人對保存老宅樂觀其成，因此順利在隔年指定為市定古蹟，是台南市少數除了公有財產、寺廟等之外，被列為古蹟的私宅。

老宅歷經風霜，加上兩年前的大地震，毀損嚴重，整修資費需要數千萬元，市府文化資產管理處爭取到文化部重建歷史現場計畫經費4800萬元，包括整修與工作報告等。文資處表示，依法所有人必須自備5%的經費，其他由政府補助，私宅能爭取到這麼多經費並不容易。

負責監造的許正傑曾參與老宅調查，他表示，200多年前的老宅能保留到現在的很少，而陳家因為子孫多功名，宅邸氣勢恢宏，正廳的將軍柱（最高的柱子）高640公分，能找到這樣的建材十分難得，而正廳前門廊使用的石條，也有6公尺多長，都是相當罕見的。

這次整修的主要是主廳、前廳、左右過水廊、右護龍及左側馬房，文資處表示，其他部分仍有人居，目前陳家仍在溝通協調中，希望能夠一併在此次整理。

2014年被指定為台南市定古蹟的陳世興古宅終於將動工整修。記者修瑞瑩／攝影
2014年被指定為台南市定古蹟的陳世興古宅終於將動工整修。記者修瑞瑩／攝影
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有兩百多年歷史的台南陳世興老宅，牆壁在兩年前的地震中受損嚴重。記者修瑞瑩／攝影
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台南陳世興古宅正廳懸掛的「繩武太邱」匾為清乾隆15年（1750）時所有。記者修瑞...
台南陳世興古宅正廳懸掛的「繩武太邱」匾為清乾隆15年（1750）時所有。記者修瑞瑩／攝影
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台南陳世興古宅正廳前的門廊石，長約6公尺，難得一見。記者修瑞瑩／攝影
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台南陳世興古宅前廳兩側有閣樓，當年為儲物之用，格局少見。記者修瑞瑩／攝影
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