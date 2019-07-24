親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國安會自清 未有人員參與團購僅零星工友託購

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

因應台商回流需地 翁章梁協助廠商進駐馬稠後園區

2019-07-24 16:38聯合報 記者魯永明╱即時報導

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希等多名幹部，針對輔導機械設備廠商進駐嘉義縣馬稠後...
台灣機械工業同業公會理事長柯拔希等多名幹部，針對輔導機械設備廠商進駐嘉義縣馬稠後產業園區，拜會縣長翁章梁及立委蔡易餘請求協助。圖／縣府提供
分享
台灣機械工業同業公會理事長柯拔希及名譽理事長徐秀滄等多名幹部，針對輔導機械設備廠商進駐嘉義縣馬稠後產業園區、產業發展與用地需求，昨晚拜會縣長翁章梁請求協助；翁章梁說，因應台商回流及投資需地殷切，將全力協助機械廠商進駐，希望馬稠後園區形成機械產業聚落，帶動智慧製造與經濟成長。

柯拔希指出，機械產業是少數根留台灣低汙染產業，去年產值超過兆元，是台灣第三個兆元產業，因應工業4.0發展趨勢，加速智慧機械相關技術研發和人才培訓，公會希望藉產官學合作，持續發展及整合智慧機械、智慧製造、智慧製造。

目前廠商仍有大量用地需求，建請縣府協助，讓兆元產業持續發光發熱，並請立委蔡易餘及中央評估調整產業園區用地，未來只租不售政策，讓廠商無後顧之憂，全力拚經濟，創造業者與政府雙贏共榮。

翁章梁說，因應中美貿易大戰、台商回流及台商投資需地殷切，除開發一、二期大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區一期，馬稠後產業園區二期開發中，基地鄰近縣治特區，位在台82線快速道路祥和交流道旁，107年取得內政部及經濟部開發許可與編定，面積343.78公頃，可供生產用地212.42公頃，是目前最適合台商鮭魚返鄉進駐的園區，可作為中科和南科產業的輔助園區，形成產業鏈。

馬稠後園區除精密機械產業進駐，90公頃規劃長照產業園區，引進輔具製造、醫療器材、生物科技、藥品等相關製造業，配合廠商需求規劃大中小坵塊用地，土地釋出待台糖8月提送董事會通過就可開工，預估開發完成廠商全面營運，可提供2萬個就業機會，產值800億元。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希等多名幹部，針對輔導機械設備廠商進駐嘉義縣馬稠後...
台灣機械工業同業公會理事長柯拔希等多名幹部，針對輔導機械設備廠商進駐嘉義縣馬稠後產業園區，拜會縣長翁章梁(右六)及立委蔡易餘(右五)請求協助。圖／縣府提供
分享

台商翁章梁
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

雲林斗南多起竊剪路燈電纜線 鎮長籲請鎮民共同防賊

2019-07-24 16:57

影／每隻千萬比當地透天厝還貴 台南頑皮世界新引進長頸鹿

2019-07-24 16:44

雲林縣營養午餐每人補助7.1元 鼓勵學校選用優質畜禽肉品

2019-07-24 15:35

台南中西區守望相助隊員維護治安 警方表揚績優隊員

2019-07-24 15:16

八角亭大排便橋重建流標4次 終於動工明年6月竣工

2019-07-24 14:51

摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標

2019-07-24 13:59

全台獨嘉神鬼傳奇活動開跑 火燈夜巡揭序幕

2019-07-24 13:29

影／嘉義城隍夜巡即將開跑 日本遊客報團參加

2019-07-24 13:22

人犬衝突頻傳 雲林棒球場特區加強隨機稽查

2019-07-24 12:29

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

結合虛擬互動遊戲 大台南智慧交通中心今啟用

2019-07-24 11:07

緩解地層下陷 古坑人工湖動土

2019-07-23 23:41

拚嗶經濟 雲嘉南推智慧城鄉

2019-07-23 23:40

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

柳營國小拚亞太跳繩錦標賽 在地社團捐球衣相挺

2019-07-23 19:08

被控扣發聘書脅迫教師同意減薪 東方設計大學這麼說

2019-07-23 18:28

台南市勞工模範父親名單出爐 20名金讚老爸下月表揚

2019-07-23 17:11

南市師鐸獎名單出爐 廖肇瑞為特殊孩子奉獻獲肯定

2019-07-23 16:27

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

古坑麻園要蓋2公頃人工湖 落成可緩解地層下陷

2019-07-23 15:28

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26

宮廟捐助25萬元 虎尾高中田徑隊獲挹注

2019-07-23 13:42

台南先進運輸系統綠線替代路線5方案 9月起將分區說明

2019-07-23 13:37

有洋蔥！七旬翁照顧臥床妻 出院迷途險中暑

2019-07-23 12:23

不顧文物出土仍硬挖？ 反南鐵東移自救會怒斥：本土政權虛偽

2019-07-23 12:11

雲林郵局助小農做公益 5年賣出30萬台斤小農地瓜

2019-07-23 12:10

四大社福捐贈16萬元 台大雲林分院病房將配置氣墊床

2019-07-23 12:05

酪梨主產地台南大內進入產季 酪梨節登場大餐開放預約

2019-07-23 11:47

嗶經濟！雲嘉嘉南多元支付 要讓大學商圈無現金消費

2019-07-23 11:33

單親媽不會填父親這欄資料 貼心兒一句話讓她好感動

2019-07-23 11:27

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」

2019-07-24 11:00

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！

2019-07-24 11:57

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館

2019-07-24 15:46

桃園市休閒農業區5+3 明年目標破10處

2019-07-23 18:32

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了

2019-07-24 12:49

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

遠雄海洋公園推夜探行程 體驗海洋生態

2019-07-23 19:14

被控扣發聘書脅迫教師同意減薪 東方設計大學這麼說

2019-07-23 18:28

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

緩解地層下陷 古坑人工湖動土

2019-07-23 23:41

台中州廳定位 盧評估前朝規劃太「靜態」 聽民意再決定

2019-07-23 23:28

又傳車禍！台中向上路6段 將設區間測速

2019-07-23 23:36

換軌煞車噪音太吵 台鐵允改善

2019-07-23 23:40

假日停車荒 宜蘭將建4座智慧化停車場

2019-07-23 23:51

摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標

2019-07-24 13:59

花蓮將蓋全台太陽能專區 居民質疑砍樹種電

2019-07-24 13:44

南星計畫中程計畫環評變更惹議 環團批球員兼裁判

2019-07-24 11:01

北市上半年A1類車禍46死 機車占半數

2019-07-23 23:46

北市17路段加強取締機車超速 單月近萬件

2019-07-23 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top