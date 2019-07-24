因應台商回流需地 翁章梁協助廠商進駐馬稠後園區

2019-07-24 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



台灣機械工業同業公會理事長柯拔希等多名幹部，針對輔導機械設備廠商進駐嘉義縣馬稠後產業園區，拜會縣長翁章梁及立委蔡易餘請求協助。圖／縣府提供 分享 facebook 台灣機械工業同業公會理事長柯拔希及名譽理事長徐秀滄等多名幹部，針對輔導機械設備廠商進駐嘉義縣馬稠後產業園區、產業發展與用地需求，昨晚拜會縣長翁章梁請求協助；翁章梁說，因應台商回流及投資需地殷切，將全力協助機械廠商進駐，希望馬稠後園區形成機械產業聚落，帶動智慧製造與經濟成長。

柯拔希指出，機械產業是少數根留台灣低汙染產業，去年產值超過兆元，是台灣第三個兆元產業，因應工業4.0發展趨勢，加速智慧機械相關技術研發和人才培訓，公會希望藉產官學合作，持續發展及整合智慧機械、智慧製造、智慧製造。

目前廠商仍有大量用地需求，建請縣府協助，讓兆元產業持續發光發熱，並請立委蔡易餘及中央評估調整產業園區用地，未來只租不售政策，讓廠商無後顧之憂，全力拚經濟，創造業者與政府雙贏共榮。

翁章梁說，因應中美貿易大戰、台商回流及台商投資需地殷切，除開發一、二期大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區一期，馬稠後產業園區二期開發中，基地鄰近縣治特區，位在台82線快速道路祥和交流道旁，107年取得內政部及經濟部開發許可與編定，面積343.78公頃，可供生產用地212.42公頃，是目前最適合台商鮭魚返鄉進駐的園區，可作為中科和南科產業的輔助園區，形成產業鏈。