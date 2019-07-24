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雲林縣營養午餐每人補助7.1元 鼓勵學校選用優質畜禽肉品

2019-07-24 15:35聯合報 記者李京昇╱即時報導

良作工場整且透明地呈現安全衛生豬肉分切過程。記者李京昇／攝影
良作工場整且透明地呈現安全衛生豬肉分切過程。記者李京昇／攝影
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雲林國中小營養午餐每人每餐食材費只有23.8元，雲縣府今年爭取台塑集團幫學生加菜，每人每餐補助7.1元；縣長張麗善今天邀食品工廠、各級學校營養午餐秘書，推廣學校選用在地優質畜禽肉品，讓學生吃得安心。

雲林學校中餐食材費有23.8元，低於全國平均費30.9元，今年2月起每人每餐補助7.1元，而且提供雙主菜，預估一年經費約需8500萬元，全由台塑贊助。

縣府今天到大埤鄉良作工廠舉辦「雲林縣營養午餐選用在地優質畜禽產品共識營」，邀請到祥圃、和榮意、台全及立瑞畜產4家，縣內通過優質畜禽肉品認證的食品公司，向學校分享如何把關食品安全，並推廣學校選購優質食材。

張麗善說，在營養午餐補助後，目前已有斗南高中、台西國小、崙豐國小、麥寮國小、元長國小及石榴國小等學校，主動選購在地優質畜禽產品，盼望未來更多雲林學童，可以吃到在地優質且經驗證的畜禽產品。

斗南高中營養午餐秘書顏婕宜表示，校方今年5月開始選用認證過的肉品食材，以泡菜豬肉來說，因為豬肉有厚薄片區分，如果豬肉選用非薄片就難以入味，現在多一點補助，午餐可以依菜單來挑食材，學生可以吃得更健康又更美味。

雲林縣政府今天到大埤鄉良作工廠舉辦「雲林縣營養午餐選用在地優質畜禽產品共識營」。...
雲林縣政府今天到大埤鄉良作工廠舉辦「雲林縣營養午餐選用在地優質畜禽產品共識營」。記者李京昇／攝影
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祥圃公司董事長吳昆明（左起）向縣長張麗善、縣府農業處長張鴻猷介紹廠區肉品加工過程...
祥圃公司董事長吳昆明（左起）向縣長張麗善、縣府農業處長張鴻猷介紹廠區肉品加工過程。記者李京昇／攝影
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營養午餐肉品張麗善
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