全台獨嘉神鬼傳奇活動開跑 火燈夜巡揭序幕

2019-07-24 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農曆7月、民俗鬼月將近，嘉義縣2019全台獨嘉神鬼傳奇系列活動，29日到31日由布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，縣長翁章梁上午帶來賓在文化觀光局宣傳，舉行啟動儀式，宣告活動開跑。

29日至31日溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕；接著8月18日、21至23日舉行民雄大士爺-創意踩街及大士爺祭，在地文化資產結合藝文、科技、產業等多面向活動，呈現傳承、觀光、教育等多元價值，內容富豐生動。

宣傳會上，過溝國小學童舞蹈、中正大學學生ＬＥＤ火舞秀，金曲獎最佳台語專輯得主廖士賢演唱開場表演，翁章梁與文觀局長許有仁、大士爺廟董事長蔡炳坤、民雄鄉長何嘉恒及多名議員拿ＬＥＤ火把啟動，宣告活動開跑。

每年農曆7月前，過溝居民手持火把在李王爺神駕指引下，驅逐惡靈；民雄大士爺廟與民眾共迎大士爺，進行遶境保平安儀式，今年活動包括「神鬼演藝」」「神鬼手作」、「神鬼逗趣」及「好神帶回嘉」，突破「神鬼演藝」辦理形式，邀高知名度及藝文特色團隊演出，包括謝金晶、向蕙玲、廖士賢、玟靈與靈聲天團、RITA與普雷兒樂團及古家齊等藝人團體。

「神鬼手作」讓民眾體驗聖衣刺繡及平安祈福吊飾DIY樂趣，將成品帶回家保平安；「神鬼逗趣」邀民眾試手氣，連擲3聖筊，免費轉扭蛋，帶Q版公仔吊飾等好禮；「好神帶回嘉」浮空投影，利用科技元素產生無框感、穿透性螢幕看到李王爺、大士爺神氣活現的走動。