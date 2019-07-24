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影／嘉義城隍夜巡即將開跑 日本遊客報團參加

2019-07-24 13:22聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義城隍廟下月30日下午2時舉辦「城隍夜巡、夯枷解厄」活動，嘉義市長黃敏惠早在今年6月中旬時，帶隊到東京宣傳夜巡活動，目前已確定有日本旅行社要帶至少2團觀光團來參與，也有許多自由行的日本旅客向廟方報名；黃敏惠說，希望藉由夜巡的祭典帶動觀光，從在地傳統文化找出嘉義的亮點，讓世界看見嘉義的美。

今年夜巡邀請長義閣掌中劇團，操作160公分超大型的布袋戲偶，以「人偶合一」融入民俗藝陣，結合「戊己劇團」擊鼓陣頭表演團隊，再加上高五公尺、重上百公斤的大獅頭獻藝，今天記者會活動，也公開表演這項本土文化藝術。

在傳統習俗裡，城隍爺會在鬼門關前明察暗訪，請貪玩的孤魂野鬼回到陰間，讓百姓能夠安居樂業，這項傳統延續至今，已成了嘉義有特色的在地文化。

城隍廟董事長賴永川說，由城隍爺率家將、范謝將軍、黑白無常，抓逾假未歸的「好兄弟」，讓徘徊在外的孤魂野鬼不會留在陽間搗亂，同時也在城隍爺坐鎮下，由駕前范、謝將軍與家將走陣驅除趕妖「抓交替」。

今年也依往例進行「城隍掃路角」儀式，淨化路口保平安，請警察單位提供易發生交通事故路口，例如，忠孝路與新生路口、民生北路與興業西路口、吳鳳南路與世賢四段路口、吳鳳南路與興業東路口、吳鳳北路與垂楊路口和民族路、新生路和啟明路口等六大路口。

另一最具特色的則是「夯枷儀式」，傳統上，民眾若是做錯事想要懺悔或是發願未達成，就會以「夯枷」到城隍廟向城隍爺贖罪，現今夜巡中信眾自願戴上紙做的枷鎖，向城隍爺及陰陽判官祈求洗滌罪愆、消災解厄，具有「公開認錯」及「祈求除罪」的意涵。

去年夜巡活動已吸引日本及新加坡遊客跨海報名參加，已在國際間打出知名度，今年也首推「大力好運夯」紀念吊飾，贈送給報名夯枷儀式的民眾。

今年夜巡邀請長義閣掌中劇團，操作160公分超大型的布袋戲偶，以「人偶合一」融入民...
今年夜巡邀請長義閣掌中劇團，操作160公分超大型的布袋戲偶，以「人偶合一」融入民俗藝陣。記者李承穎／攝影
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今年夜巡邀請長義閣掌中劇團，操作160公分超大型的布袋戲偶，以「人偶合一」融入民...
今年夜巡邀請長義閣掌中劇團，操作160公分超大型的布袋戲偶，以「人偶合一」融入民俗藝陣。記者李承穎／攝影
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今年夜巡邀請長義閣掌中劇團，操作160公分超大型的布袋戲偶，以「人偶合一」融入民...
今年夜巡邀請長義閣掌中劇團，操作160公分超大型的布袋戲偶，以「人偶合一」融入民俗藝陣。記者李承穎／攝影
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今年夜巡邀請長義閣掌中劇團，操作160公分超大型的布袋戲偶，以「人偶合一」融入民...
今年夜巡邀請長義閣掌中劇團，操作160公分超大型的布袋戲偶，以「人偶合一」融入民俗藝陣。記者李承穎／攝影
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嘉義城隍廟下月30日下午2時舉辦「城隍夜巡、夯枷解厄」活動，已有日本遊客報團參加...
嘉義城隍廟下月30日下午2時舉辦「城隍夜巡、夯枷解厄」活動，已有日本遊客報團參加。記者李承穎／攝影
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嘉義城隍爺城隍廟
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