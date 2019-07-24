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人犬衝突頻傳 雲林棒球場特區加強隨機稽查

2019-07-24 12:29聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

流浪動物零安樂死後，野外流浪動物數量暴增，雲林縣斗六棒球場特區屢傳人犬衝突，動植物防疫所本月加強該區寵物晶片登記、絕育及狂犬病疫苗稽查，迄今共稽查53件，其中39件未辦理寵登、絕育或注射三合一疫苗，防疫所提醒，逾期未改善者將依動保法裁罰。

斗六棒球場附近疑有民眾餵食，導致流浪狗群聚，引起附近民眾恐慌，附近常有民眾被狗追，甚至因此受傷，人犬衝突一觸即發，防疫所人員多次試圖誘捕結紮，卻反被有心人士放走流浪狗，甚至在誘捕籠貼紙條「會下地獄」恐嚇。

為避免人犬衝突擴大、流浪動物激增，雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，本月起已在斗六市棒球場周圍全面隨機對未依規定辦理寵物登記及未替寵物絕育或未施打狂犬病疫苗之飼主進行宣導及稽查。

防疫所技正鄭安國表示，該區寵物稽查本月迄今已稽查53件，其中39件未辦理寵登、絕育或注射三合一疫苗，經防疫所人員勸導限期2週內改善，逾期未改善者將依動保法裁罰，加強稽查迄今尚無接獲通報該特區人狗衝突案件。

鄭安國提醒飼主，依動物保護法規定，未辦理寵物登記者，依法可處罰飼主3千到1萬5千元罰鍰，未依規定施打狂犬病疫苗者，可依動物傳染病防治條例第13條及第45條處以3萬至15萬元罰鍰。

流浪動物零安樂死後，野外流浪動物數量暴增，雲林縣斗六棒球場特區屢傳人犬衝突，動植...
流浪動物零安樂死後，野外流浪動物數量暴增，雲林縣斗六棒球場特區屢傳人犬衝突，動植物防疫所本月加強該區寵物晶片登記、絕育及狂犬病疫苗稽查。圖／雲林縣政府提供
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流浪動物零安樂死後，野外流浪動物數量暴增，雲林縣斗六棒球場特區屢傳人犬衝突，動植...
流浪動物零安樂死後，野外流浪動物數量暴增，雲林縣斗六棒球場特區屢傳人犬衝突，動植物防疫所本月加強該區寵物晶片登記、絕育及狂犬病疫苗稽查。圖／雲林縣政府提供
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