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8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58聯合報 記者陳俞安╱即時報導

臺南大內石子瀨社區發展協會導入勞動部多元就業人力計畫，83年次的專案經理王盈穗著手推廣社區酪梨產業，積極拓展行銷通路，不僅把社區產品成功打入知名景點、國道休息站、大型團購網與購物網平台，還提供多元支付服務，把社區產品帶進全新經營模式，短短半年就讓產品曝光度大增而熱賣，今年業績預計比去年翻兩倍成長，為社區賺進超過百萬營收。

大內區是產酪梨重鎮，產量全台居冠，為協助農民處理劣果及剩果問題，協會研發出酪梨籽麵、酪梨籽茶包、酪梨防蚊液、手工皂等多項產品。「有這樣成果超級開心」，王盈穗強調，從小家裡務農，知道農民很辛勞，她希望透過發展社區產業經濟，讓社區能逐漸轉型成社會企業、自給自足，不再仰賴政府補助，讓農民過好日子。

她說到，目前社區最熱賣的產品是酪梨籽麵，產品製作費工費時，需先將酪梨籽手工切片日曬，再低溫烘焙研磨成粉，每包90克的酪梨籽麵，需3顆酪梨籽才能完成，目前已推出川味椒麻、芝麻、古早味肉燥、南洋咖喱等6種口味，頗受好評，最高紀錄曾一天大賣3,000包。

王盈穗大學畢業後曾在包裝工廠工作，因不想當一成不變的上班族，決定投入社區協助行銷在地農產，「希望用自己的力量幫助社區」。她發揮創意，先將產品包裝注入文創元素，提升質感，成功打入口湖遊客中心、走馬瀨農場、林百貨與藍晒圖文創園區等實體通路販賣，再把產品延伸至網路平台交易，並與廠商合作，提供多元支付服務，產品不只年輕消費族群買單，也讓更多人認識大內農村。

協會理事長曾博揚指出，社區農民喜見轉型，但卻苦惱不會行銷，還好有王盈穗與其他3位平均年齡超過55歲的多元計畫夥伴為社區一起拚經濟，未來收入盈餘將回饋社區，投入老人關懷據點及社區守望相助經費，期盼帶動社區翻轉。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署推動多元就業開發方案計畫多年，將人力導入地方社區打造特色產業，不僅幫助地方創生，也多了就業機會。截至今年，分署已補助超過1,500個民間團體，創造近萬個工作機會，幫助不少中高齡、身心障礙者等弱勢民眾就業，更讓地方特色產業能延續傳承。

王盈穗(左2)帶領3位多元同仁拚業績，希望幫社區轉型成社會企業，改善農民生活。記...
王盈穗(左2)帶領3位多元同仁拚業績，希望幫社區轉型成社會企業，改善農民生活。記者陳俞安／翻攝
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王盈穗(中)除帶民眾參訪認識社區外，也會教民眾DIY做酪梨手工皂、防蚊液等產品。...
王盈穗(中)除帶民眾參訪認識社區外，也會教民眾DIY做酪梨手工皂、防蚊液等產品。記者陳俞安／翻攝
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農民勞動部文創
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