結合虛擬互動遊戲 大台南智慧交通中心今啟用

2019-07-24 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



涵蓋交通控制、教育、娛樂功能等多面向的「大台南智慧交通中心」今啟用，交通局為讓交通安全觀念向下紮根，特別在中心內設置互動式交通教育展示區以及兒童交通公園，讓交通教育變得活潑又有趣。

台南市長黃偉哲指出，「大台南智慧交通中心」涵蓋智慧交通控制、智慧公共運輸、智慧停車管理、智慧運具共享、智慧雲端平台等5大系統，可掌握台南市的交通行車狀況、公車動態及停車資訊，更可監控T-bike等各項運具，讓台南交通更順暢，民眾用路更便利。

黃偉哲表示，交通安全觀念須向下紮根，尤其是兒童用路安全，所以特別在中心內設置交通教育展示區及兒童交通公園，透過光雕、VR虛擬實境、全息投影、騎乘體驗、公車大富翁等互動式體驗，讓民眾更有臨場感。

交通局代理局長熊萬銀說，此為全台首座涵蓋交通各面向的全方位智慧交通中心，由舊市場建物再利用改造，轉變為兼具公務、教育與娛樂等多功能交通控制中心，系統功能建置斥資7600萬元，其中交通部補助1940萬元。