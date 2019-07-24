南天有線東山吉貝耍部落學堂夏令營 認識原鄉與媒體

2019-07-24 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市南天有線電視與東山吉貝耍部落學堂辦理暑期部落青少年夏令營，小朋友除體驗原鄉文化，後續將安排參訪有線電視，認識新聞製作過程，可望度過不一樣的暑假。

東山吉貝耍部落是西拉雅族文化保存重鎮，所成立的部落學堂肩負著文化傳承及照顧部落學童的工作，繼去年與吉貝耍部落學堂開辦「暑期部落青少年夏令營，南天有線電視今年辦理暑期青少年媒體識讀教育暨文化研習，南天總經理李耀東、台南市議員李宗翰、和穎艾達利都出席，和小朋友洗手做「嘟比」(註:用香蕉葉包著的麻糬)，大家都玩得不亦樂乎。

今年暑期文化研習活動，將安排小朋友到南天攝影棚參訪、體驗新聞製作，讓孩子們學習「媒體識讀教育」課程，提升其近用媒體(第3公用頻道)的意願，培育更多部落青少年動手記錄地方的文史人物。

吉貝耍文史工作室負責人段洪坤表示，吉貝耍部落學堂從103年起自費辦理部落青少年暑期成長夏令營活動已邁入第六年，去年感謝南天電視台贊助合辦，讓部落孩子在暑假來學堂學習一些傳統文化知識、體驗傳統工藝。

同時也由吉貝耍部落大專生、暑期志工來帶領部落孩子在暑假不要沉迷於3C產品，也減輕父母、祖父的照顧壓力，不用擔心孩子暑假的生活。