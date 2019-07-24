實驗小學是學習萬靈丹？校長和家長這麼說

2019-07-24 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市目前有7所實驗小學，每到開學季就有不少家長詢問，要不要將孩子送到實驗小學，實驗小學就是學習的萬靈丹嗎？埤實小前家長會長張羨光也說，選擇實驗小學，是希望孩子找回生活的本質，但也和孩子先溝通過，並了解各校的課程設計。

新化口埤國小在台南縣市合併前，因學童不斷流失就面臨裁併校危機，因當地是西拉雅族的重要聚居地，山區小校又都裁併，在地方全力爭取下才免除被廢校的命運，校長王朝賜認為打破現有的體制教學，才能讓學校有發展的契機，爭取開辦實驗小學，但一開始就面臨教師求去，全校11名老師，有6人退休或調離。

王朝賜說，實驗小學的經費沒有增加，教師缺額也是要透過市內調動或教甄等程序，又要兼顧學業學習，在課程安排上也是受到限制，但主要就抓緊西拉雅課程及山林教育，以鄰近新化林場及虎頭埤為教室，教導學生攀樹觀察樹木生態，以及獨木舟課程，學習親近大自然。

口埤實小前家長會長張羨光，12年前開始就將三個小孩都送到偏鄉小校就讀，當時口埤國小尚未開辦實驗小學，張羨光看到口埤國小面臨裁併校，他前往一看就愛上這所學生數很少，校園很大綠油油的學校，老大和老二還就讀更偏鄉的龍崎國中，張羨光說，他的逆向選擇是因不看重成績，也不注重升上名校，家長想把孩子送到實驗學校，要有這樣的心理準備。

另外，家長在心態上要有心理準備，這不是傳統的精英教育，不要太重視外語能力、考試成績及未來升學，畢竟目前開辦的實驗小學，以偏鄉小校居多，要去了解各所學校的課程設計，另外就是家長必須每天接送。

張羨光說，選擇實驗小學，是希望孩子找回生活的本質，老大轉學到口埤國小就讀時，全家還住在高雄湖內，必須每天早晚接送，老二也要就讀時，舉家才搬到新化，當初會做這樣的選擇，就是想讓孩子讀偏鄉小校，但要先孩子先溝通過。