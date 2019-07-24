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大森林就是教室 偏鄉實小學生都來了

2019-07-24 07:32聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

「實驗教育法」通過後，台南市在105年有仁德虎山、七股光復和新化口埤3所國小率先轉型實驗小學，106年又增加關廟文和、新營南梓、安平西門、南區志開4校加入實小行列，台南市實驗小學冠居六都！當初開辦目的多是因少子化後，學校人數大量流失，面臨廢校存亡關鍵，教育局今年召開評鑑檢討，第一梯三校都獲優等通過可以續辦。

中興大學新化林場是最靠近台南近郊的森林，虎頭埤風景區水域推廣獨木舟，近來提供鄰近口埤實驗小學做為山野教育的教室，口埤實驗小學就位在新化林場附近，成了大自然的教室，校長王朝賜表示，把學生帶到林場學爬樹觀察樹木和自然生態，學生都非常開心！新化林場場長吳佾鴻表示，林場有豐富的生態環境，提供給鄰近學校做為戶外教室，是中興大學和新化林場社會責任。

依教育局統計，7校學生數也有明顯增加，從105年從900人到107年增加到981人，像是新化口埤實小學生原本只剩30多人，108學年度已增加到70人，仁德虎山國小在推行實驗小學前，就以生態教育獲得家長支持，加上鄰近台南市區人數暴增，更是總量管制學校，家長搶破頭要將孩子擠進去就讀，安平西門實小也超出人數上限，初期證明推動實驗教育是獲得家長的支持。

7所實驗小學發展的方向，仁德虎山是以Eco School 生態學校，率先打破上下學期制，改推4學期制，七股光復是海洋教育與藝文，新化口埤紮根西拉雅文化及山林教育，安平西門是環境生態與雙語，志開是食農、生命教育、創客及關懷弱勢，關廟文和是混齡、綠能及科普美學，新營南梓是藝文及國際雙語。

虎山實小原本是糖廠員工子女就讀的糖廠小學，不過地處偏遠，招生困難，最後更面臨裁併危機。不過現在的虎山實驗小學，班班爆滿，校內更有9成以上的學生是跨區就讀，校長林勇成說，給孩子環境教育課程，結合行動學習，從低年級認識樹的種子，呼應生物多樣性，中年級永續森林備料庫，進一步認識廢棄物減量，高年級是蓋亞課程，教導孩子們惜食觀念。希望培養孩子關心這個社會與環境，願意用自己力量影響他人的公民。

台南市教育局表示，實驗教育法施行一期四年，會在屆滿前一年檢討一次，今年有虎山、光復和口埤三校接受考核，都是優良。

台南新化口埤實驗小學進行山野教育，在中興大學新化林場進行攀樹課程。記者吳淑玲／攝...
台南新化口埤實驗小學進行山野教育，在中興大學新化林場進行攀樹課程。記者吳淑玲／攝影
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台南新化口埤實驗小學進行山野教育，在中興大學新化林場進行攀樹課程。記者吳淑玲／攝...
台南新化口埤實驗小學進行山野教育，在中興大學新化林場進行攀樹課程。記者吳淑玲／攝影
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口埤實小在虎頭埤水域進行獨木舟課程。圖／口埤實小提供
口埤實小在虎頭埤水域進行獨木舟課程。圖／口埤實小提供
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台南新化口埤實驗小學進行山野教育，在中興大學新化林場進行攀樹課程。記者吳淑玲／攝...
台南新化口埤實驗小學進行山野教育，在中興大學新化林場進行攀樹課程。記者吳淑玲／攝影
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教育局中興大學廢校
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