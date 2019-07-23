親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

英國新任首相出爐 前外相強生當選保守黨黨魁

中共前總理李鵬逝世 享耆壽91歲

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

75歲老翁長期受攝護腺腫大之苦，不僅排尿困難，更影響性生活，經手術治療後，再以新式的低能量震波治療，不僅頻尿改善，現在不靠靠藥也能享受魚水之歡。

台南市郭綜合醫院副院長、泌尿科醫師梁景堯表示，對上了年紀的人來說，下半身的毛病雖然不是那麼致命，但是卻影響生活，所以有「顧好下半身才能安享下半生」說法，為了方便民眾就醫，郭綜合整合相關科別，成立「幸福門診-骨盆健康中心」，結合私密、讓人不好意思啟口的檢查與治療。

75歲的陳先生排尿不順已有10多年，半夜往往要起床尿個3、4次，讓他白天精神不濟，到郭綜合治療診斷為攝護腺肥大，經藥物治療效果不佳，醫師安排雷射治療，術後排尿恢復正常。

而陳先生原本因為攝護腺問題，已多年未行房，手術後讓他又想重拾魚水之歡，醫師開給他低劑量的犀利士治療，雖然有進步，但仍不滿意，再接受低能量震波治療，每兩星期一次，三次治療後信心大增，現已不需靠藥物就能勃起。

梁景堯表示，透過低能量震波可刺激陰莖海綿體內的微血管增生，進而改善陰莖充血功能。動物研究也發現低能量震波可吸引及活化體內幹細胞來對治療部位的組織進行修復，改善勃起障礙。

他表示，骨盆位於下半身，守護著泌尿與生殖系統的器官群，無論在坐、立、走、蹲等各種姿勢，都扮演重要樞紐，承載著整個上半身。俗話說：「樹頭若顧乎穩，嘸驚樹尾做風颱。」骨盆內的器官如果出狀況，生活品質是會大打折扣的。然而下半身的症狀容易被忽視，很多人以為忍一忍就會過去，或者休息就會改善，不像腦部、心臟、肝膽腸胃等器官需要立即就醫。

骨盆相關問題互相牽連，可大致分為三大面向：

(1)排尿排尿問題，如攝護腺肥大、排尿困難、尿失禁、膀胱過動症、頻尿、夜尿、血尿等。

(2)性功能問題，如勃起功能障礙(ED)、男性更年期(LOH)、早發性射精(PE)、私密整形與美容(如陰莖彎曲、陰唇過大等)。

(3)疼痛問題，如慢性骨盆疼痛(CPPS)、間質性膀胱炎(IC)、膀胱疼痛症候群 (PBS)、慢性無菌性攝護腺炎等。

梁景堯表示，針對三大面向問題，醫院提供包括：

(1)低能量震波治療(LiESWT)，這是一種無痛、非侵入性的門診處置，不需住院。適用於：血管性勃起障礙、慢性骨盆疼痛、慢性無菌性攝護腺炎等。

(2)婦科海芙刀(HIFU)，無痛、無傷口的微創治療，可治療子宮肌瘤與子宮腺肌瘤。

(3)攝護腺海福刀(Prostate HIFU)，用於攝護腺癌與良性攝護腺肥大的治療，無痛、無傷口，而且經歐盟與美國 FDA 認證，治療攝護腺癌的效果與達文西機械手臂手術相當，且保留性功能效果更佳。

台南郭綜合醫院提醒上了年紀要顧好下半身。圖／醫院提供
台南郭綜合醫院提醒上了年紀要顧好下半身。圖／醫院提供
分享

器官陰莖手術
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

柳營國小拚亞太跳繩錦標賽 在地社團捐球衣相挺

2019-07-23 19:08

被控扣發聘書脅迫教師同意減薪 東方設計大學這麼說

2019-07-23 18:28

台南市勞工模範父親名單出爐 20名金讚老爸下月表揚

2019-07-23 17:11

南市師鐸獎名單出爐 廖肇瑞為特殊孩子奉獻獲肯定

2019-07-23 16:27

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

古坑麻園要蓋2公頃人工湖 落成可緩解地層下陷

2019-07-23 15:28

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26

宮廟捐助25萬元 虎尾高中田徑隊獲挹注

2019-07-23 13:42

台南先進運輸系統綠線替代路線5方案 9月起將分區說明

2019-07-23 13:37

有洋蔥！七旬翁照顧臥床妻 出院迷途險中暑

2019-07-23 12:23

不顧文物出土仍硬挖？ 反南鐵東移自救會怒斥：本土政權虛偽

2019-07-23 12:11

雲林郵局助小農做公益 5年賣出30萬台斤小農地瓜

2019-07-23 12:10

四大社福捐贈16萬元 台大雲林分院病房將配置氣墊床

2019-07-23 12:05

酪梨主產地台南大內進入產季 酪梨節登場大餐開放預約

2019-07-23 11:47

嗶經濟！雲嘉嘉南多元支付 要讓大學商圈無現金消費

2019-07-23 11:33

單親媽不會填父親這欄資料 貼心兒一句話讓她好感動

2019-07-23 11:27

台南規富機械董座經商有成 9年來捐助消防裝備逾千萬元

2019-07-23 10:39

「最後一哩」台澎電纜 警戒護動工

2019-07-22 23:34

搶買法拍屋 達人教你閃地雷

2019-07-22 23:31

專家教戰／搶法拍屋4大風險 停看聽再進場

2019-07-22 23:29

3周長照實習 日祭60K留人

2019-07-22 23:25

民生國中棒球隊赴日比賽 黃敏惠：讓世界看見嘉義

2019-07-22 18:06

對岸媽祖廟參香被滲透？ 藍議員批林飛帆「數典忘祖」

2019-07-22 17:13

7月古坑麻竹筍盛產 縣府、公所共推吃筍

2019-07-22 15:50

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

桃園市府祭鐵腕 今怪手進駐拆掉台灣民政府違建

2019-07-23 11:05

全國首創郵輪觀光專車明迎客 1日玩遍基隆人氣景點

2019-07-23 12:24

台東縣長饒慶鈴不在家 跑去行政院要錢開口就是55.7億

2019-07-22 20:38

大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招

2019-07-23 13:34

影╱中捷綠線凌晨噪音擾人 居民失眠苦難言

2019-07-22 20:37

影╱大晴天的宜蘭路面現天坑 原因竟是溝渠滲漏淘空路基

2019-07-22 21:44

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

力行韓國瑜政見 高市青年局一半職缺等待北漂公務員

2019-07-23 11:01

新店山區傳土石坍方 預計晚間9時恢復雙向通車

2019-07-22 20:39

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

電腦伴唱機公播費市府買單 竹市府投入97萬元經費

2019-07-23 13:42

時雨量116毫米 北市東區水淹成河

2019-07-23 00:09

彰縣8人、2團體獲杏壇芬芳獎 彰師附工退休師在其中

2019-07-22 23:19

吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26

施工告示過了20天未修正！彰化市中山路大塞車駕駛怒斥

2019-07-23 12:13

她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11

李麗華讓賢 國民黨台中屯區立委推莊子富

2019-07-23 10:11

台灣民政府3500平方公尺違建 周末前拆光

2019-07-23 13:38

火車煞車尖銳聲百餘住戶快抓狂 台鐵允改善

2019-07-23 13:34

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26

沒補償就施工 桃園165船筏海上抗議中油天然氣站工程

2019-07-23 11:23

不顧文物出土仍硬挖？ 反南鐵東移自救會怒斥：本土政權虛偽

2019-07-23 12:11

韓國瑜稱做不好罷自己 罷韓連署書尹立送市府

2019-07-22 20:05

全國中小學科展在高雄 韓國瑜：盼人潮促進會展經濟

2019-07-22 21:52

捍衛國格拒五星旗 蘭嶼椰油國小生波蘭參演持國旗進場

2019-07-23 15:40

愛心媽媽控要餓死60多隻流浪狗？台船基隆廠：非事實

2019-07-23 14:56

單親媽不會填父親這欄資料 貼心兒一句話讓她好感動

2019-07-23 11:27

台灣兩年幾乎沒冬天… 改種熱帶果樹？ 「風險仍高」

2019-07-22 23:14

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

配合下水道工程 太平、大里、霧峰區24日起停水23小時

2019-07-23 13:36

宜蘭離奇天坑塌陷受損不只道路 災情還擴及汙水管

2019-07-23 12:37

嗶經濟！雲嘉嘉南多元支付 要讓大學商圈無現金消費

2019-07-23 11:33

單身青年也有租屋補貼 9月上路

2019-07-22 23:14

屏東市公勇路拆遷案傳月底拆除 蔣月惠帶住戶抗議

2019-07-23 15:41

酪梨主產地台南大內進入產季 酪梨節登場大餐開放預約

2019-07-23 11:47

「最後一哩」台澎電纜 警戒護動工

2019-07-22 23:34

800萬重修竹南鎮志當廢紙回收 1本賣不到3元民眾罵「浪費」

2019-07-23 12:12

最新的法拍流程及技巧 行政執行署新竹分署免費教

2019-07-23 11:24

20年前拍鐵道愛上台灣 日男飛台300次締結姐妹鐵道

2019-07-23 16:15

新北桌球籃球友誼賽開球 侯友宜：此仇不報非君子

2019-07-23 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top