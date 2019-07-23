75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



75歲老翁長期受攝護腺腫大之苦，不僅排尿困難，更影響性生活，經手術治療後，再以新式的低能量震波治療，不僅頻尿改善，現在不靠靠藥也能享受魚水之歡。

台南市郭綜合醫院副院長、泌尿科醫師梁景堯表示，對上了年紀的人來說，下半身的毛病雖然不是那麼致命，但是卻影響生活，所以有「顧好下半身才能安享下半生」說法，為了方便民眾就醫，郭綜合整合相關科別，成立「幸福門診-骨盆健康中心」，結合私密、讓人不好意思啟口的檢查與治療。

75歲的陳先生排尿不順已有10多年，半夜往往要起床尿個3、4次，讓他白天精神不濟，到郭綜合治療診斷為攝護腺肥大，經藥物治療效果不佳，醫師安排雷射治療，術後排尿恢復正常。

而陳先生原本因為攝護腺問題，已多年未行房，手術後讓他又想重拾魚水之歡，醫師開給他低劑量的犀利士治療，雖然有進步，但仍不滿意，再接受低能量震波治療，每兩星期一次，三次治療後信心大增，現已不需靠藥物就能勃起。

梁景堯表示，透過低能量震波可刺激陰莖海綿體內的微血管增生，進而改善陰莖充血功能。動物研究也發現低能量震波可吸引及活化體內幹細胞來對治療部位的組織進行修復，改善勃起障礙。

他表示，骨盆位於下半身，守護著泌尿與生殖系統的器官群，無論在坐、立、走、蹲等各種姿勢，都扮演重要樞紐，承載著整個上半身。俗話說：「樹頭若顧乎穩，嘸驚樹尾做風颱。」骨盆內的器官如果出狀況，生活品質是會大打折扣的。然而下半身的症狀容易被忽視，很多人以為忍一忍就會過去，或者休息就會改善，不像腦部、心臟、肝膽腸胃等器官需要立即就醫。

骨盆相關問題互相牽連，可大致分為三大面向：

(1)排尿排尿問題，如攝護腺肥大、排尿困難、尿失禁、膀胱過動症、頻尿、夜尿、血尿等。

(2)性功能問題，如勃起功能障礙(ED)、男性更年期(LOH)、早發性射精(PE)、私密整形與美容(如陰莖彎曲、陰唇過大等)。

(3)疼痛問題，如慢性骨盆疼痛(CPPS)、間質性膀胱炎(IC)、膀胱疼痛症候群 (PBS)、慢性無菌性攝護腺炎等。

梁景堯表示，針對三大面向問題，醫院提供包括：

(1)低能量震波治療(LiESWT)，這是一種無痛、非侵入性的門診處置，不需住院。適用於：血管性勃起障礙、慢性骨盆疼痛、慢性無菌性攝護腺炎等。

(2)婦科海芙刀(HIFU)，無痛、無傷口的微創治療，可治療子宮肌瘤與子宮腺肌瘤。