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台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市議員謝龍介。 圖／聯合報系資料照片
台南市議員謝龍介。 圖／聯合報系資料照片
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台南市立委選舉，國民黨傳內鬨，現任議員林燕祝與盧崑福今天炮轟黨部密室協商，表示明天就要公布第5選區的提名人選，但兩人都不知道，批國民黨台南市黨部主委謝龍介是「罪人」

謝龍介對此則喊冤，表示台南是艱困選區，不可能有密室協商，之前多方徵詢都找不到人願意參選，最後才決定是現任議員蔡淑惠，「沒想到有這麼多人有意願」，實在讓人感到欣慰，目前台南還有兩個選區沒有人願意出來，將透過網路海選。

林美燕與盧崑福表示，明年的立委選舉，支持者早在去年紛紛勸進兩人不要缺席，盼能更上一層樓，有更多資源多層面為鄉親服務，他們也在等待黨部提出一套協商及公平公開的初選辦法，不料，今天卻傳出市黨部以密室協商方式，指定徵召人選，將提報24日的中常會追認後，讓徵召人正式曝光，他們接獲訊息實在難以接受，也嚥不下這口冤氣，他們更無法向支持者交代。

兩名議員表示，任何一場選舉，不管是哪一黨派，對於黨內人選的提名，都有一套評選的提名機制，才能讓參與人選心服口服，也利於黨內和諧及團結，才能砲口一致對外，爭取最後的勝利。然而市黨部主委謝龍介並不是這種想法，他以專制的手法，用密室協商的徵召方式提出特定人選，讓具有參與黨內初選資格的人全被蒙在鼓裡，不僅失去角逐黨內初選的機會，而內定人選已出爐，還是透過別人私下告知，他們才獲悉此事，讓他們難以接受，也難以對支持者交代。

議員今天向中央黨部反映，但中央黨部的答覆是徵召人選是地方黨部負責的，兩名議員認為謝龍介的做法無疑是破壞黨內和諧，丟一把刀子給具有參選黨內初選資格的人互相殘殺，試問往後這要如何讓大家團結呢？未來若國民黨敗選，謝龍介敢負起全責嗎？

謝龍介則表示，林美燕與盧崑福兩人都在公開場合裡說不想參選立委，黨部都有主動詢問，為了找人出頭很頭痛，如果兩人真願意出來，他求之不得。

謝龍介國民黨
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