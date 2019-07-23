被控扣發聘書脅迫教師同意減薪 東方設計大學這麼說

2019-07-23 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



東方設計大學遭指控要求全校上百名專任教師簽署減薪同意書，同意教師研究費打3折「共體時艱」，否則就不發108學年聘書；學校對此表示，調整研究費是永續經營的預防措施，未變動教師本俸，月薪3 萬元以下的職員工薪俸也不變，且108年度聘書和簽署研究費調整同意書是同時發放，沒有扣發聘書以脅迫減薪情事。

東方設計大學今午發布聲明表示，學校去年招生1000多人，含外加名額僅900多人註冊，不是媒體所說的400多人。招生不如預期是因受到少子化衝擊，目前學校還在努力招生中。

針對教職員工薪俸問題，聲明強調，只協商調整研究費，並未動到教師本俸，這是為了讓學校可以在現行大環境下永續經營的預防措施，以確保教師的工作權及學生受教權都不受影響。另月薪3萬元以下的職員工，校方基於體恤，將不做薪俸調整。

聲明也表示，學校是將減薪同意書和聘書同時發放，盡力協商得到老師的理解和配合，協商過程透過公聽會投票表決時也送校務會議審議通過並經董事會專案備查，一切符合程序。