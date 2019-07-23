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邀約少年Pi們走讀 二手書店老闆親自招生

2019-07-23 18:00中央社 嘉義縣23日電

嘉義縣民雄薪傳二手書店，以提供弱勢學子一對一免費課業輔導聞名，今年暑假獲文化部補助帶領孩子走讀嘉南潮間帶，卻未引發家長共鳴，書店負責人黃金山只好親自電話招生。

參與活動的中正大學教授江寶釵今天表示，薪傳二手書店是由曾任台北世貿二館館長的黃金山，於2009年創辦，不僅免費為清寒弱勢學生課後輔導，還提供學生晚餐，同時建立獎學金制度，提高學生學習意願。

黃金山結合鄰近的中正大學、嘉義大學師生為弱勢學生進行一對一補救教學，學子們的學習成果都有大幅進步，而黃金山立下的「翻轉弱勢孩子命運」、「要把每個孩子都帶上來」等使命，也感動許多人。

江寶釵表示，薪傳二手書店今年暑假獲文化部經費補助，辦理「在島嶼潮間帶的少年Pi們─嘉南多元文化平權研習營」，3天的營隊完全免費，卻未獲家長共鳴，許多家長認為活動與課輔無關，不會讓孩子成績變好，因此剛開始連一輛遊覽車都招不滿。

她說，這種活動在都會區很可能「秒殺」，但在鄉下地區卻招生困難，因此黃金山只好一一打電話給家長，費了好大的唇舌與苦心，才讓營隊成行。

黃金山表示，「要改變孩子，還得改變家長」，他認為文學閱讀、體驗教學等活動，是培養孩子多元能力的具體方法，3天的營隊不僅全程免費，還有隊輔伴讀教導寫作、隨行照顧，是孩子學習、成長的好機會。

黃金山指出，自己鼓勵孩子讀萬卷書，也要用雙腳閱讀自己生長的土地，因為大地本來就是一本藏有無窮奧秘的書籍，希望活動能為這群鄉下的「少年Pi們」翻轉生命的契機，達到真正「薪傳」的意義。

江寶釵表示，黃金山不只關心教育，也熱愛環境生態，因此這次邀請執行教育部大學社會責任「竹光發熱」計畫的中正大學團隊，將節能減碳、愛護地球等有關在地的竹文化、竹子生態、竹子產業知識向下紮根。

江寶釵指出，這次帶領孩子走讀嘉南潮間帶，沿著嘉義平原走向海洋，以「竹」為主題，孩子們看到竹蚵棚、竹筏，也體驗了竹工藝。她認為生命的厚度來自於對土地的體認、故鄉之愛，希望藉此讓孩子學會包容、尊重，了解這群為教育默默付出者的苦心。

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