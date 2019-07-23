台南市勞工模範父親名單出爐 20名金讚老爸下月表揚

2019-07-23 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府勞工局辦理勞工模範父親今揭曉，共評選出20名，下月3日將在善化啤酒廠表揚，向辛苦奉獻付出的父親致敬。

這項表揚已邁入第9個年頭，模範勞工父親們將獲頒獎牌一面及5000元獎金，本年度勞工模範父親當選人分別為蔡炳輝、翁長明、吳正雄、許松雄、李明海、郭南隆、李錦川、鄭文平、郭彥廷、黃恩長、張世傑、林錦滄、莊輝明、龔清任、包宗台、劉武財、凃俊吉、洪飛虎、顏宗寶、吳欽澤等20名。

勞工局今天記者會上，邀請當選勞工模範父親的81歲翁長明，及62歲莊輝明分享人生經歷，翁長明有9個兄弟姊妹。因家境貧苦高中時半工半讀，賺錢貼補家用，但翁爸爸仍努力完成高中學業。婚後和妻子育有3子，妻子在民國74年病逝後由翁爸爸一肩擔起養兒的責任，身兼母職的翁爸爸更將3名兒子成功栽培成社會菁英，還擔任後壁鄰長達20年，民國87年時榮獲台灣省菸酒公賣局膺選為模範父親。

其中，長男現任職於善化啤酒廠，次子目前在美國馬里蘭大學擔任助理教授，三子自己創立工作室，負責專利申請工作。在翁爸爸良好身教言教，三名兒子在職場上各有其優異的專業發展。

家住鹽水的莊輝明，目前是台南市鋁製品製造裝配職業工會理事長，高中半工半讀下完成，隨後跟著製作鋁門窗師傅學習技能。退伍後在親友資金支援創業，工作之餘仍努力進修取得專科學歷。

創業成功後莊輝明回饋社會與感恩曾經協助過的人，並於103年起加入市府勞工局「有情有疼心、有故事ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕志工行列至今，莊爸爸在106年時當選臺南市卓越工會領袖、107年當選中華民國全國勞工聯盟總會模範勞工。

莊育有輝明1男2女，長女服務於台北市立聯合醫院、次女於法國學成後擔任國立高雄餐旅大學講師並自立經營食品材料行、長子為某不銹鋼行負責人，三名子女也和父親一樣，積極投入社會公益服務。