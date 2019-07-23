親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國安局團購未稅菸品非祕密 吳宗憲交出50人代購名單

京阿尼縱火犯青葉真司住處髒亂 與鄰衝突被形容「鬼畜男」

台南市勞工模範父親名單出爐 20名金讚老爸下月表揚

2019-07-23 17:11聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府勞工局辦理勞工模範父親今揭曉，共評選出20名，下月3日將在善化啤酒廠表揚，向辛苦奉獻付出的父親致敬。

這項表揚已邁入第9個年頭，模範勞工父親們將獲頒獎牌一面及5000元獎金，本年度勞工模範父親當選人分別為蔡炳輝、翁長明、吳正雄、許松雄、李明海、郭南隆、李錦川、鄭文平、郭彥廷、黃恩長、張世傑、林錦滄、莊輝明、龔清任、包宗台、劉武財、凃俊吉、洪飛虎、顏宗寶、吳欽澤等20名。

勞工局今天記者會上，邀請當選勞工模範父親的81歲翁長明，及62歲莊輝明分享人生經歷，翁長明有9個兄弟姊妹。因家境貧苦高中時半工半讀，賺錢貼補家用，但翁爸爸仍努力完成高中學業。婚後和妻子育有3子，妻子在民國74年病逝後由翁爸爸一肩擔起養兒的責任，身兼母職的翁爸爸更將3名兒子成功栽培成社會菁英，還擔任後壁鄰長達20年，民國87年時榮獲台灣省菸酒公賣局膺選為模範父親。

其中，長男現任職於善化啤酒廠，次子目前在美國馬里蘭大學擔任助理教授，三子自己創立工作室，負責專利申請工作。在翁爸爸良好身教言教，三名兒子在職場上各有其優異的專業發展。

家住鹽水的莊輝明，目前是台南市鋁製品製造裝配職業工會理事長，高中半工半讀下完成，隨後跟著製作鋁門窗師傅學習技能。退伍後在親友資金支援創業，工作之餘仍努力進修取得專科學歷。

創業成功後莊輝明回饋社會與感恩曾經協助過的人，並於103年起加入市府勞工局「有情有疼心、有故事ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕志工行列至今，莊爸爸在106年時當選臺南市卓越工會領袖、107年當選中華民國全國勞工聯盟總會模範勞工。

莊育有輝明1男2女，長女服務於台北市立聯合醫院、次女於法國學成後擔任國立高雄餐旅大學講師並自立經營食品材料行、長子為某不銹鋼行負責人，三名子女也和父親一樣，積極投入社會公益服務。

勞工局長王鑫基表示，這次當選勞工父親們，對家庭付出與社會上貢獻了許多心力，不僅為國家社會栽培許多優秀人才，也是投入社會公益、扶助弱勢的英雄。

台南市政府勞工局辦理勞工模範父親今揭曉，勞工局長王鑫基（左一）邀請當選勞工模範父...
台南市政府勞工局辦理勞工模範父親今揭曉，勞工局長王鑫基（左一）邀請當選勞工模範父親莊輝明（左二）、翁長明（左三）分享過往點滴。記者謝進盛/攝影
分享

勞工局創業
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

被控扣發聘書脅迫教師同意減薪 東方設計大學這麼說

2019-07-23 18:28

南市師鐸獎名單出爐 廖肇瑞為特殊孩子奉獻獲肯定

2019-07-23 16:27

古坑麻園要蓋2公頃人工湖 落成可緩解地層下陷

2019-07-23 15:28

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26

宮廟捐助25萬元 虎尾高中田徑隊獲挹注

2019-07-23 13:42

台南先進運輸系統綠線替代路線5方案 9月起將分區說明

2019-07-23 13:37

有洋蔥！七旬翁照顧臥床妻 出院迷途險中暑

2019-07-23 12:23

不顧文物出土仍硬挖？ 反南鐵東移自救會怒斥：本土政權虛偽

2019-07-23 12:11

雲林郵局助小農做公益 5年賣出30萬台斤小農地瓜

2019-07-23 12:10

四大社福捐贈16萬元 台大雲林分院病房將配置氣墊床

2019-07-23 12:05

酪梨主產地台南大內進入產季 酪梨節登場大餐開放預約

2019-07-23 11:47

嗶經濟！雲嘉嘉南多元支付 要讓大學商圈無現金消費

2019-07-23 11:33

單親媽不會填父親這欄資料 貼心兒一句話讓她好感動

2019-07-23 11:27

台南規富機械董座經商有成 9年來捐助消防裝備逾千萬元

2019-07-23 10:39

「最後一哩」台澎電纜 警戒護動工

2019-07-22 23:34

搶買法拍屋 達人教你閃地雷

2019-07-22 23:31

專家教戰／搶法拍屋4大風險 停看聽再進場

2019-07-22 23:29

3周長照實習 日祭60K留人

2019-07-22 23:25

民生國中棒球隊赴日比賽 黃敏惠：讓世界看見嘉義

2019-07-22 18:06

對岸媽祖廟參香被滲透？ 藍議員批林飛帆「數典忘祖」

2019-07-22 17:13

7月古坑麻竹筍盛產 縣府、公所共推吃筍

2019-07-22 15:50

近4成民眾全年不讀書 雲林縣打造閱讀地圖

2019-07-22 13:33

台南市新任警察局長布達 周幼偉走馬上任

2019-07-22 13:03

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

桃園市府祭鐵腕 今怪手進駐拆掉台灣民政府違建

2019-07-23 11:05

全國首創郵輪觀光專車明迎客 1日玩遍基隆人氣景點

2019-07-23 12:24

台東縣長饒慶鈴不在家 跑去行政院要錢開口就是55.7億

2019-07-22 20:38

新北遭豪大雨襲擊 新店永和多處積淹水現已退

2019-07-22 18:30

大葉大學學府路聯絡道路今天通車 前後任縣長同框過招

2019-07-23 13:34

表態選基隆立委 張耿輝：絕不接受勸退和摸頭

2019-07-22 19:32

影╱中捷綠線凌晨噪音擾人 居民失眠苦難言

2019-07-22 20:37

不滿航空城估價太低 徵收戶連署重估地價破2500份

2019-07-22 19:33

影╱大晴天的宜蘭路面現天坑 原因竟是溝渠滲漏淘空路基

2019-07-22 21:44

力行韓國瑜政見 高市青年局一半職缺等待北漂公務員

2019-07-23 11:01

新店山區傳土石坍方 預計晚間9時恢復雙向通車

2019-07-22 20:39

好空虛！百坪轉運站僅擺一排椅 潮州鎮公所將出招救援

2019-07-23 15:30

時雨量116毫米 北市東區水淹成河

2019-07-23 00:09

彰縣8人、2團體獲杏壇芬芳獎 彰師附工退休師在其中

2019-07-22 23:19

電腦伴唱機公播費市府買單 竹市府投入97萬元經費

2019-07-23 13:42

她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11

李麗華讓賢 國民黨台中屯區立委推莊子富

2019-07-23 10:11

施工告示過了20天未修正！彰化市中山路大塞車駕駛怒斥

2019-07-23 12:13

台灣民政府3500平方公尺違建 周末前拆光

2019-07-23 13:38

吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26

火車煞車尖銳聲百餘住戶快抓狂 台鐵允改善

2019-07-23 13:34

沒補償就施工 桃園165船筏海上抗議中油天然氣站工程

2019-07-23 11:23

消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26

不顧文物出土仍硬挖？ 反南鐵東移自救會怒斥：本土政權虛偽

2019-07-23 12:11

台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15

韓國瑜稱做不好罷自己 罷韓連署書尹立送市府

2019-07-22 20:05

閱讀不中斷！ 淡海輕軌3站增閱讀牆沿線還有行動書房

2019-07-22 19:21

全國中小學科展在高雄 韓國瑜：盼人潮促進會展經濟

2019-07-22 21:52

單親媽不會填父親這欄資料 貼心兒一句話讓她好感動

2019-07-23 11:27

台灣兩年幾乎沒冬天… 改種熱帶果樹？ 「風險仍高」

2019-07-22 23:14

法拍常見老面孔沒競爭力 執行官免費開課傳授訣竅

2019-07-22 19:20

捍衛國格拒五星旗 蘭嶼椰油國小生波蘭參演持國旗進場

2019-07-23 15:40

愛心媽媽控要餓死60多隻流浪狗？台船基隆廠：非事實

2019-07-23 14:56

宜蘭離奇天坑塌陷受損不只道路 災情還擴及汙水管

2019-07-23 12:37

首次法拍就上手 花蓮執行署開課教如何撿便宜

2019-07-22 18:30

屏縣與工研院設農工循環基地 台糖縣民公園展新貌

2019-07-22 18:42

嗶經濟！雲嘉嘉南多元支付 要讓大學商圈無現金消費

2019-07-23 11:33

「最後一哩」台澎電纜 警戒護動工

2019-07-22 23:34

單身青年也有租屋補貼 9月上路

2019-07-22 23:14

酪梨主產地台南大內進入產季 酪梨節登場大餐開放預約

2019-07-23 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top