台南捷運綠線今公布5條新路線讓大家選擇

2019-07-23 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市捷運中的綠線路線至今未定，市府捷運工程處今天在市政會議上，公布5條新的路線，表示9月將針對新路線舉辦分區說明，蒐集民眾意見，做為最終路線規畫參考。

台南市捷運規畫中的綠線、藍線、藍線延伸線與紅線，相關的規畫與可行性評估經費，上個會期送議會審議，其中因為綠線爭議最大，議會保留未通過其規畫費的墊付案，其他包括第一期藍線綜合規劃、第一期藍線延伸線及紅線可行性研究等3案，目前都已在招標作業中。

市長黃偉哲表示，綠線捷運在路線的研擬過程，應該納入在地居民與公民團體的意見，不論是社群網站還是實體的說明活動，不要放棄任何一個與民眾達成共識的機會。

交通局代理局長熊萬銀指出，台南市先進運輸系統綠線可行性研究，106年4月行政院核定納入「前瞻基礎建設計畫」軌道建設計畫，107年7月交通部同意補助第二期特別預算費用共1.16億元，辦理優先路網藍、綠、紅線規劃作業（其中綠線綜合規劃費用0.5億元）。

綠線規劃是從平實轉運站→台南火車站→安平，長度約12.69公里，18個車站，設置1個機廠，其重要性為串聯三城（普羅民遮城、熱蘭遮城、成功大學大學城），並與台鐵、第一期藍線串接成路網，紓解交通瓶頸。今年3至4月辦理8場民眾說明會，成功至西門路段民眾有異議，故重新規劃替代路線：選擇20公尺以上道路為優先，且具經濟性、可行性，經費、長度與原路線相近之5方案。

分別為，方案A：公園南、海安路段，總長約12.8公里；方案B：公園南、海安、民生路段，總長約11.5公里；方案C：公園南、臨安、民生路段，總長約11公里；方案D：健康、大同路段；總長約12.4公里；方案E：公園南、海安、和緯路段，總長約12.7公里。預計108年8月舉辦專家論壇，同年9月辦理替選路線分區說明會，增加民眾參與，取得多數共識。

其中方案D是只興建健康、大同路段，保留小東路、成功與西門路段，未來如果前者興建完成後，民眾覺得有需要後者，再行興建，捷運工程處表示，雖然如此可能會形成市中心未來沒有捷運的情況，但也是一個選項。