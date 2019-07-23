古坑麻園要蓋2公頃人工湖 落成可緩解地層下陷

2019-07-23 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣斗南、大埤、嘉義大林三鄉鎮灌溉面積近3600公頃，當地地面水水源不穩，雲林農田水利會與地方爭取在古坑鄉麻園村，建置2公頃的人工湖，屆時將穩定供應灌溉用水並補注地下水，水利會今天舉辦動土典禮。

農田水利會長林文瑞、立委劉建國與農委會主委陳吉仲今天主持動土儀式，並祈求工程順利。他們說，該工程計畫早在13年前進行過人工湖現地調查及試驗，研擬建置調蓄池以利水資源調配，並進行地下水補注。

林文瑞表示，人工湖未來若完工，每日可蓄水1萬3000立方公尺，沉澱池約0.89天可蓄滿，蓄滿後池水經由引流口，流入入滲池，2.7天蓄滿再流回斗六大圳，不僅穩定提供灌溉用水，還可減緩雲彰地區地層下陷。

他說，未來若視一年成效，若有效補注地下水，會再把人工湖擴大到68公頃，預計每年補注地下水可達4476.85萬噸，並有效蓄存農業灌溉用水，即便是夜間、離峰時段，也可用水無虞。