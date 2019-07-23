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消失多年歌廳秀台南重新登場 金曲唱將邀鄉親共賞

2019-07-23 14:26聯合報 記者周宗禎╱即時報導

老牌藝人漸凋零，台灣已看不到當年的歌廳秀表演，為了不讓歌廳秀消失在大家記憶中，「名人演藝事業」與台南婚宴會館「情定城堡」邀來金曲歌王歌后與知名藝人，今天宣布8月4日將經典歌廳秀原汁原味重現在台南鄉親父老面前，「金曲歌王歌后重現秀場風情 想看道地歌廳秀就在這裡」。

名為「金牌歌廳秀」的演出請來金曲歌王翁立友、金嗓歌后葉璦菱、金曲歌后張秀卿、台式嘻哈天團草屯囡仔等藝人重新打造歌廳秀場，找來台灣濱崎步王彩樺、金鐘獎得主劉玉霖主持。

還有金馬獎表演團體「饒舌暴君JV」陳政文、「台式嘻哈天團」草屯囝仔、「八點檔主題曲女王」謝宜君、代言台南觀光旅遊局的大台風樂團等，據稱日前開放預售門票已經賣出九成。

台南市長黃偉哲太太劉育君表示，當天一定會來聆聽，當年黃偉哲曾帶她去看歌廳秀、邊看演出邊吃牛排是難忘的回憶，黃偉哲參選時曾用歌王翁立友的歌曲當作競選歌曲，主持人王彩樺「也是我們台南人」，名曲帶動了台南新營太子宮電音樂團風行，歌廳秀在台南捲土重來一定要來捧場。

市議員許又仁指出，現在民眾熱中滑手機，經常看到的節目不是藝人玩遊戲就是講話脫口秀，歌廳秀已經難得一見，尤其請來的都是實力派唱將還有知名主持人。

主辦單位表示，在沒有演場會的年代，歌廳秀就是最棒的闔家同歡活動，全家大小歡聚一堂享受美食與聆聽音樂，間雜主持人插科打諢的笑料表演，帶來難忘的童年回憶。此次金牌歌廳秀原汁原味呈現當年歌廳秀風采，期盼能替台南高雄的鄉親重溫當年回憶。

歌廳秀場地位在台南市永康交流道旁的情定城堡，結合歐式古典建築與現代化設備，內部空間七米挑高、寬敞無梁柱設計，場地適合藝人開演唱會。

消失多年歌廳秀台南重新登場， 市長太太許育菁要回味看歌廳秀時光。記者周宗禎/攝影
消失多年歌廳秀台南重新登場， 市長太太許育菁要回味看歌廳秀時光。記者周宗禎/攝影
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消失多年歌廳秀台南重新登場，金曲唱將邀鄉親共賞。記者周宗禎/攝影
消失多年歌廳秀台南重新登場，金曲唱將邀鄉親共賞。記者周宗禎/攝影
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消失多年歌廳秀台南重新登場，金曲歌后張秀卿邀請鄉親來欣賞。記者周宗禎/攝影
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