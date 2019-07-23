宮廟捐助25萬元 虎尾高中田徑隊獲挹注

2019-07-23 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



虎尾慈龍宮為鼓勵與幫助虎尾高中培育體育人才，今天捐助25萬元給校方。記者李京昇／攝影 分享 facebook 雲林虎尾高中體育班與田徑隊多年來屢傳佳績，虎尾慈龍宮為鼓勵與幫助校方培育體育人才，今天捐助25萬元給校方，讓體育班有經費汰換服裝、運動器材等，半年來挹注校方44多萬元。

校方體育班與田徑隊表現優異，去年還抱回雲林第一座全中運高女組田徑總錦標總冠軍，還也曾摘下全國青年盃田徑總錦標賽高中女子組團體金牌，學生李欣容、朱育萱更獲選2018年世界中學生運動會田徑國手。

虎尾慈龍宮宮主林進元今天代表廟方，到學校捐助25萬元，盼讓學校有更多資源來提升選手軟硬體；林進元說，廟方2年前開始規劃每年500到800萬元，來挹注虎尾各級學校、長青食堂的食材，還有家扶中心獎助學金，兩年來已熱心公益金額已達上千萬。

「哪裡有需要哪裡去。」林進元表示，廟方不少經費來源來自信徒捐贈，因此取之社會也要回饋社會，兩年多來已走訪虎尾鎮10多學校和公益團體，未來也會持續凝聚更多力量，來幫助更多人。

虎尾高中校長薛東埠代表學校向慈龍宮致謝，田徑隊學生們更手寫卡片以表達感謝，薛東埠說，田徑隊孩子的努力有目共睹，為讓學生有更好環境，校方2年也向中央爭取補助，全面改善校舍，讓學生更能專注訓練與學習。