台南先進運輸系統綠線替代路線5方案 9月起將分區說明

2019-07-23 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市先進運輸系統綠線替代路線，引起外界專注，市府今天在市政會議上，安排交通局專案報告，公布5方案/路線，預計今年9月舉辦分區說明會。

台南市長黃偉哲說，綠線捷運在路線研擬過程，應納入在地居民與公民團體意見，不論是社群網站還是實體的說明活動，不要放棄任何一個與民眾達成共識的機會。目前通過議會審議的第一期藍線綜合規劃、第一期藍線延伸線及紅線可行性案，請交通局積極辦理規劃與招標，並持續向市民公布進度。

交通局代理局長熊萬銀指出，南市先進運輸系統綠線可行性研究，民國106年4月行政院核定納入「前瞻基礎建設計畫」軌道建設計畫，107年7月交通部同意補助第二期特別預算費用共1.16億元，辦理優先路網藍、綠、紅線規劃作業（其中綠線綜合規劃費用0.5億元）。

其中，綠線規劃是從平實轉運站→台南火車站→安平，長度約12.69公里，18個車站，設置1個機廠，其重要性為串聯三城（普羅民遮城、熱蘭遮城、成功大學大學城），並與台鐵、第一期藍線串接成路網，紓解交通瓶頸。今年3至4月辦理8場民眾說明會，成功至西門路段民眾有異議，故重新規劃替代路線：選擇20公尺以上道路優先，且具經濟性、可行性，經費、長度與原路線相近5方案。

分別為方案A：公園南、海安路段，總長約12.8公里；方案B：公園南、海安、民生路段，總長約11.5公里；方案C：公園南、臨安、民生路段，總長約11公里；方案D：健康、大同路段；總長約12.4公里；方案E：公園南、海安、和緯路段，總長約12.7公里。預計108年8月舉辦專家論壇，同年9月辦理替選路線分區說明會，增加民眾參與，取得多數共識。