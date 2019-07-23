有洋蔥！七旬翁照顧臥床妻 出院迷途險中暑

2019-07-23 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市七旬謝姓老翁北上台中照顧住院的妻子，離開醫院卻忘記台中住家地址，在艷陽下滿頭大汗，無助坐在馬路旁；所幸警方巡邏發現謝翁異狀，上前關心並以警用小電腦查出老翁台中住址，以警車協助老翁返家休息，並貼心提醒謝翁，要先照顧好自己，才能照顧好愛人，讓老翁相當感謝。

前天傍晚，台中市警局第二分局文正所員警執行巡邏勤務，經過北區公園路見一名老翁無助坐在路旁，擔心老翁中暑，將謝翁帶回所內並查詢身分。

原來謝翁長年居住在嘉義縣，最近因妻子生病住院，所以隻身北上到台中就近照顧，誰知剛離開醫院，卻忘了自己在台中落腳處的地址，豔陽下在火車站附近徒步尋找住所，最後無助坐在路旁。

警方擔心謝翁中暑，先請老翁坐下歇息喝水，並利用MPlice及戶役政資料比對，確認謝翁位於台中市的住處是在西區；謝翁自責，老了記憶力大不如前，加上照顧妻子疲累，遲遲想不起台中住所，還要麻煩警方送他回家。

警方則安慰謝翁，先將自己照顧好，才能照顧妻子，外出應通知其他人同行，或身上配戴可緊急連絡的證件或字條，確保自身安全，養病的妻子才能安心。