酪梨主產地台南大內進入產季 酪梨節登場大餐開放預約

2019-07-23 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南大內區是全台最大酪梨產地，區公所今天宣布舉辦「酪夏幸福 有梨真好」酪梨節農業產業文化活動，8月4日上午9點在大內國中登場，邀請主廚陳信良推出酪梨為主題搭配大內水果設計的「酪梨幸福餐」，限量50桌以成本價每桌3500元來推廣酪梨、芒果等在地水果。

當天會場外還設有大內高手市集，邀請業者販售酪梨、芒果等水果及酪梨酥、酪梨冰淇淋、酪梨蛋黃酥等特色產品，參觀民眾更能了解在地特色產品。

大內酪梨栽種面積達160公頃，年收量約2000公噸，是全國栽種面積最大地區，約佔全國總量的三分之一，盛產期在夏初秋中(6到10月)，代表性主要品種為大內早生、紅心圓、秋可，大內區靠近曾文溪畔砂質地，適合種植酪梨，砂質地排水好讓雨水不會淤積，結出來的果實油質高，果肉特別綿Q。

大內區長李賢村指出，健康當道，酪梨是重要營養來源，又被稱為幸福果，如同綠寶石一般擁有非常珍貴的營養及維生素，酪梨糖分低、能量高，含豐富的維他命A、B1、B2、B6、C、E、鐵、菸鹼酸、葉酸、鎂等，不含膽固醇，所含植物性脂肪易於消化，吃下營養滿分的酪梨，非常值得推薦。

活動當天現場除各式農特產品攤位展售，正值父親節，公所也表揚大內區13位模範父親，其中10位晶鑽爸爸、2位自強爸爸、1位大樹爸爸，還有親子不能錯過的闖關遊戲，完成闖關贈送清涼冰品。

大內區公所表示，這次力邀型男主廚陳信良，推出以酪梨為主題搭配大內水果為主軸的「酪梨幸福餐」，藉由幸福餐的推廣，讓更多的民眾認識大內水果的多樣與豐富性，也賦予酪梨不同的面貌，本著「食在地，享當季」，由產地到餐桌，最道地的味覺及最新鮮的食材，酪梨幸福餐創意的料理，等著吃貨來品嘗，訂桌即日起至7月31日下午5點，洽詢專線: 06-3037981。

幸福餐菜色有和風芒酪拌冷麵、清蒸玉露鮮活魚、爆漿芒果炸春捲、柴香酪梨花枝燒、XO醬蘆荀松板豬、麻婆鮮酪芙蓉煲、芒芒情海扣金柳、宮保香芒鮮跳蝦、綿綿酪香福肚盅等9樣。

李賢村表示，大內區農特產豐富，地理位置佳，使得擁有「甜美之鄉」美譽，目前正是酪梨盛產期，希望透過活動及媒體宣傳行銷，與在地產業、文化、觀光的資源整合，帶動地方城市觀光文化發展及國際交流，誠摯的邀請一起來大內品嚐酪梨的好味道。