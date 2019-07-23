親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

酪梨主產地台南大內進入產季 酪梨節登場大餐開放預約

2019-07-23 11:47聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南大內區是全台最大酪梨產地，區公所今天宣布舉辦「酪夏幸福 有梨真好」酪梨節農業產業文化活動，8月4日上午9點在大內國中登場，邀請主廚陳信良推出酪梨為主題搭配大內水果設計的「酪梨幸福餐」，限量50桌以成本價每桌3500元來推廣酪梨、芒果等在地水果。

當天會場外還設有大內高手市集，邀請業者販售酪梨、芒果等水果及酪梨酥、酪梨冰淇淋、酪梨蛋黃酥等特色產品，參觀民眾更能了解在地特色產品。

大內酪梨栽種面積達160公頃，年收量約2000公噸，是全國栽種面積最大地區，約佔全國總量的三分之一，盛產期在夏初秋中(6到10月)，代表性主要品種為大內早生、紅心圓、秋可，大內區靠近曾文溪畔砂質地，適合種植酪梨，砂質地排水好讓雨水不會淤積，結出來的果實油質高，果肉特別綿Q。

大內區長李賢村指出，健康當道，酪梨是重要營養來源，又被稱為幸福果，如同綠寶石一般擁有非常珍貴的營養及維生素，酪梨糖分低、能量高，含豐富的維他命A、B1、B2、B6、C、E、鐵、菸鹼酸、葉酸、鎂等，不含膽固醇，所含植物性脂肪易於消化，吃下營養滿分的酪梨，非常值得推薦。

活動當天現場除各式農特產品攤位展售，正值父親節，公所也表揚大內區13位模範父親，其中10位晶鑽爸爸、2位自強爸爸、1位大樹爸爸，還有親子不能錯過的闖關遊戲，完成闖關贈送清涼冰品

大內區公所表示，這次力邀型男主廚陳信良，推出以酪梨為主題搭配大內水果為主軸的「酪梨幸福餐」，藉由幸福餐的推廣，讓更多的民眾認識大內水果的多樣與豐富性，也賦予酪梨不同的面貌，本著「食在地，享當季」，由產地到餐桌，最道地的味覺及最新鮮的食材，酪梨幸福餐創意的料理，等著吃貨來品嘗，訂桌即日起至7月31日下午5點，洽詢專線: 06-3037981。

幸福餐菜色有和風芒酪拌冷麵、清蒸玉露鮮活魚、爆漿芒果炸春捲、柴香酪梨花枝燒、XO醬蘆荀松板豬、麻婆鮮酪芙蓉煲、芒芒情海扣金柳、宮保香芒鮮跳蝦、綿綿酪香福肚盅等9樣。

李賢村表示，大內區農特產豐富，地理位置佳，使得擁有「甜美之鄉」美譽，目前正是酪梨盛產期，希望透過活動及媒體宣傳行銷，與在地產業、文化、觀光的資源整合，帶動地方城市觀光文化發展及國際交流，誠摯的邀請一起來大內品嚐酪梨的好味道。

活動說明會上午在大內區公所舉辦，市政府農業局長李朝塘、民政局長顏振標、李賢村與大內國中舉重隊一同宣布大內「酪梨」進入產季，酪梨節活動登場。

酪梨主產地台南大內進入產季，宣告酪梨節登場。記者周宗禎/攝影
酪梨主產地台南大內進入產季，宣告酪梨節登場。記者周宗禎/攝影
分享
酪梨主產地台南大內進入產季，酪梨節登場大餐開放預約。記者周宗禎/攝影
酪梨主產地台南大內進入產季，酪梨節登場大餐開放預約。記者周宗禎/攝影
分享
酪梨主產地台南大內進入產季，酪梨節登場大餐開放預約。記者周宗禎/攝影
酪梨主產地台南大內進入產季，酪梨節登場大餐開放預約。記者周宗禎/攝影
分享
酪梨主產地台南大內進入產季，區公所邀請各地民眾來品嘗。記者周宗禎/攝影
酪梨主產地台南大內進入產季，區公所邀請各地民眾來品嘗。記者周宗禎/攝影
分享
酪梨主產地台南大內進入產季，酪梨節登場大餐開放預約。記者周宗禎/攝影
酪梨主產地台南大內進入產季，酪梨節登場大餐開放預約。記者周宗禎/攝影
分享
酪梨主產地台南大內進入產季，區公所邀請各地民眾來品嘗。記者周宗禎/攝影
酪梨主產地台南大內進入產季，區公所邀請各地民眾來品嘗。記者周宗禎/攝影
分享

芒果冰品
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

不顧文物出土仍硬挖？ 反南鐵東移自救會怒斥：本土政權虛偽

2019-07-23 12:11

單親媽不會填父親這欄資料 貼心兒一句話讓她好感動

2019-07-23 11:27

有洋蔥！七旬翁照顧臥床妻 出院迷途險中暑

2019-07-23 12:23

雲林郵局助小農做公益 5年賣出30萬台斤小農地瓜

2019-07-23 12:10

四大社福捐贈16萬元 台大雲林分院病房將配置氣墊床

2019-07-23 12:05

嗶經濟！雲嘉嘉南多元支付 要讓大學商圈無現金消費

2019-07-23 11:33

台南規富機械董座經商有成 9年來捐助消防裝備逾千萬元

2019-07-23 10:39

「最後一哩」台澎電纜 警戒護動工

2019-07-22 23:34

搶買法拍屋 達人教你閃地雷

2019-07-22 23:31

專家教戰／搶法拍屋4大風險 停看聽再進場

2019-07-22 23:29

3周長照實習 日祭60K留人

2019-07-22 23:25

民生國中棒球隊赴日比賽 黃敏惠：讓世界看見嘉義

2019-07-22 18:06

對岸媽祖廟參香被滲透？ 藍議員批林飛帆「數典忘祖」

2019-07-22 17:13

7月古坑麻竹筍盛產 縣府、公所共推吃筍

2019-07-22 15:50

近4成民眾全年不讀書 雲林縣打造閱讀地圖

2019-07-22 13:33

台南市新任警察局長布達 周幼偉走馬上任

2019-07-22 13:03

搶救老建築才知缺人才 文資局在台東辦傳統木工研習

2019-07-22 12:30

台南市警局長交接 謝龍介開砲：歷來最詭異的警局調動

2019-07-22 12:29

嘉義市警局長卸、新任交接 張樹德履新

2019-07-22 12:07

垃圾山惡臭難忍 莿桐村民封路阻垃圾車進入

2019-07-22 11:36

影／擠奶是5角1元累積 老獸醫帶3羊返鄉教學

2019-07-22 11:29

李佳芬農舍涉違章查報作業 密件呈雲林縣政府

2019-07-22 11:06

「農業循環資源利用中心」評估設柳營 居民：誓死反對

2019-07-22 10:59

雲林縣警察局新卸任局長交接 顏旺盛履新

2019-07-22 10:59

台灣調解一哥林石龍 投入37年喬工全台無出其右

2019-07-22 09:07

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

台澎跨海電纜工程爆發抗爭 雲林優勢警力戒護動工

2019-07-22 11:49
看更多

熱門文章

影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚

2019-07-22 16:31

北市下午大暴雨 台北捷運4站出口周邊大積水

2019-07-22 17:19

暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

2019-07-22 17:23

台南市警局長交接 謝龍介開砲：歷來最詭異的警局調動

2019-07-22 12:29

台東縣長饒慶鈴不在家 跑去行政院要錢開口就是55.7億

2019-07-22 20:38

苗栗縣警局長翁群能上任 迎來首任女性副局長邱麗宜

2019-07-22 12:36

高市府將人事異動 傳洪東煒掌土開公司

2019-07-22 16:04

新北遭豪大雨襲擊 新店永和多處積淹水現已退

2019-07-22 18:30

午後暴雨 北市府緊急開設災害應變中心

2019-07-22 16:12

暴雨下不停 北市大安區降雨量破紀錄

2019-07-22 16:49

桃園市府祭鐵腕 今怪手進駐拆掉台灣民政府違建

2019-07-23 11:05

表態選基隆立委 張耿輝：絕不接受勸退和摸頭

2019-07-22 19:32

影╱中捷綠線凌晨噪音擾人 居民失眠苦難言

2019-07-22 20:37

車禍太多 基隆八堵車站前將禁止車輛迴轉

2019-07-22 14:31

影╱大晴天的宜蘭路面現天坑 原因竟是溝渠滲漏淘空路基

2019-07-22 21:44

不滿航空城估價太低 徵收戶連署重估地價破2500份

2019-07-22 19:33

糖朝今起在花蓮新天堂樂園試營運 銅板價嘗鮮

2019-07-22 16:33

北市大雷雨 大安森林公園時雨量136毫米

2019-07-22 17:02

高雄市環保局招考清潔隊員 7月23日至8月5日網路報名

2019-07-22 13:04

台南市新任警察局長布達 周幼偉走馬上任

2019-07-22 13:03

竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高

2019-07-22 14:11

新店午後暴雨 區公所緊急成立應變小組

2019-07-22 17:10

時雨量116毫米 北市東區水淹成河

2019-07-23 00:09

新店山區傳土石坍方 預計晚間9時恢復雙向通車

2019-07-22 20:39

影╱中台灣影視基地營運 石靜文：唯一配有造浪池的片廠

2019-07-22 15:51

對岸媽祖廟參香被滲透？ 藍議員批林飛帆「數典忘祖」

2019-07-22 17:13

豪雨特報狂襲 大安森林公園時雨量破136毫米

2019-07-22 18:12

翁公園淨水場明檢修 大寮等3區萬餘戶停水16小時

2019-07-22 14:32

取消印花稅？ 侯友宜：預算編不出來

2019-07-22 16:50

硬停婦幼車位爆發停車糾紛 網譴責：輕浮老屁孩

2019-07-22 13:46

彰縣8人、2團體獲杏壇芬芳獎 彰師附工退休師在其中

2019-07-22 23:19

去年北市癌症居十大死因首 自殺人數上升

2019-07-22 15:14

新北清除obike共4172輛 中永和地區最多

2019-07-22 12:32

韓國瑜稱做不好罷自己 罷韓連署書尹立送市府

2019-07-22 20:05

暴雨炸襲台北市 大安森林公園周邊現災情

2019-07-22 18:22

搶救老建築才知缺人才 文資局在台東辦傳統木工研習

2019-07-22 12:30

英國打18洞只要200元 學者籲政府打造平價遊艇泊地

2019-07-22 09:36

李麗華讓賢 國民黨台中屯區立委推莊子富

2019-07-23 10:11

山坡地回饋金惹議 林務局提數字打臉林明溱

2019-07-22 16:31

大雷雨襲雙北 大安森林公園一帶積淹水

2019-07-22 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top