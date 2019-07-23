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嗶經濟！雲嘉嘉南多元支付 要讓大學商圈無現金消費

2019-07-23 11:33聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣政府聯合雲林縣、嘉義市及台南市政府，向經濟部工業局申請「智慧城鄉―無現金大學生活城補助計畫」，計畫在雲嘉嘉南各大學及周遭店家，推動無現金多元支付服務環境，商家只要擁有一台多元支付機器，即可整合信用卡、悠遊卡、icash、LINE pay等付款系統，不限任何發卡銀行都可接受付款，預定明年6月推廣到４縣市大學校園週邊500家商店使用。

嘉義縣翁章梁縣長表示，行動支付的來臨，引爆了無限「嗶」經濟趨勢，這次透過經濟部工業局智慧城鄉計畫，除推廣在地店家導入多元支付服務，也搭配各式智慧型販賣機、多元支付平台，行銷地方農特產品，讓中南部鄉親感受與時俱進的科技成果，享受到科技進步的方便。

承辦本案的中華電信數據通信分公司，商務應用處科長陳彥碩表示，中華電信公司執行本計畫已超過1年，除推動商店加入多元支付平台，另一特色是推廣IOT格子型自販機， 它與一般販賣機最大差異點，強調具保鮮功能，可提供雲嘉南等小農以多元支付系統，販售農產生鮮商品。

他說，台灣自從推動行動支付，大多是都會區使用率較高，本案聯合雲嘉嘉南4縣市，在大學及周邊生活商圈，推廣多元支付，目前已有180家店家申請參與本計畫，預計執行至明年6月將有500間商店參與。

嘉義縣長翁章梁及雲嘉南縣市代表，都參加多元支付 期中成果發表會。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁及雲嘉南縣市代表，都參加多元支付 期中成果發表會。記者卜敏正／攝影
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商家只要擁有一台多元支付機器，即可整合信用卡、悠遊卡、icash、LINE pa...
商家只要擁有一台多元支付機器，即可整合信用卡、悠遊卡、icash、LINE pay等付款系統。記者卜敏正／攝影
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格子行自販機是這次多元支付推廣的另一個特色。記者卜敏正／攝影
格子行自販機是這次多元支付推廣的另一個特色。記者卜敏正／攝影
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嘉義翁章梁
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