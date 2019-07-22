「最後一哩」台澎電纜 警戒護動工

2019-07-22 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣報導



在優勢的警力人牆層層戒護下，工程終能得以施工。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

台澎161KV跨海電纜從雲林縣口湖鄉上岸，台電多次動工埋電纜，村民擔憂電磁波影響人體，屢次激烈抗爭，昨天台電再以探勘地底管線為由施工，村民又包圍阻撓，雙方僵持不下，警方出動120名警力戒護，並驅離群眾，才得以施工。

台電為讓澎湖冬季充裕的風電挹注台灣，兩地相互調度供電，1年多前完成海底電纜從口湖鄉上岸，台電在村民抗議下做做停停，電纜已延伸到四湖變電所，目前僅剩口湖鄉中正路、文明路段總長約1.4公里的最後一哩路未完成。

台電昨天準備開挖進行地底管線調查，引來十餘名村民包圍阻擋，村長和代表也來聲援，儘管台電已經一再說明只是探勘，仍難以平息眾怒，村民斥責台電置大家生命財產於不顧。

北港分局長王立德一再勸導說「這是合法工程」，但村民仍不退讓，警方舉牌警告後展開驅離，雙方爆發幾波推擠，但在警方優勢人牆戒護下，台電才能動工。

台電輸變電中區施工處經理黃俊龍說，地底管線多，須挖開才能探勘實況，挖完會馬上回填，並非要埋電纜，該工程已取得縣府許可。

黃說，今年1月到6月共辦了5場說明會，針對大家擔憂的電磁波，也找來專家以科學數據及文獻，再三保證符合國內外標準規範，所有埋管路線都經環評無虞，期待村民能夠理解。

村民說，電纜埋設不走直線，偏要繞進口湖市區影響更多人，大家要求變更埋設路線，台電迄今沒說清楚就要挖，「埋設電纜前若沒達成協議，一定抗爭到底」。