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上半年流感併發重症 全國1953例153人死亡

2019-07-22 19:19聯合報 記者卜敏正╱即時報導

近期校園及醫療院所等特定區域，發生A型流感群聚感染，代表疫情仍在流行，嘉義縣衛生局提醒，若出現呼吸道症狀時應配戴口罩，避免到人多聚集地方，勿到醫院探訪病人。若有發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應就醫休息，降低流感傳播風險。

根據疾病管制署資料顯示，今年至7月20日全國通報流感併發重症一共有1953例，確診1157例、死亡153例，主要以A型流感為主。嘉義縣已通報63例，確診38例，較去年同期增加21例，其中26例為A型H1、11例為A型H3及1例B型，還有死亡2例均為H1型，合併慢性疾病的個案。

嘉義縣日前訂定「校園及托育機構通報流感疫情及停課處置流程」，教托育機構如果一週內同一班級2人（含）以上，發現疑似流感個案，或出現上呼吸道感染症狀人數達班級人數的三分之一，需停課7天。經過輔導後若未執行各項防疫作為，導致生病人數增加，將依傳染病防治法處以6萬元以上罰鍰，遏止流感疫情蔓延。

嘉義縣衛生局長祝年豐提醒，學校、精神護理之家、長照服務機構及矯正機關等公共場所，應加強訪客管理規範，如果發生單一個案時，要落實體溫監測、環境消毒及洗手等感控措施。並呼籲民眾打噴嚏時，請用面紙、手帕遮住口鼻或用衣袖代替。若疑似傳染病群聚事件時，應立即通報地方衛生主管機關及早介入。

嘉義縣衛生局提醒，若出現呼吸道症狀時應配戴口罩，避免到人多聚集地方，勿到醫院探訪...
嘉義縣衛生局提醒，若出現呼吸道症狀時應配戴口罩，避免到人多聚集地方，勿到醫院探訪病人。記者卜敏正／攝影
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類流感嘉義疫情
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