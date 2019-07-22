夏月電價負荷加劇 台南啟動服務業節能診斷訪視宣導

2019-07-22 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府經發局啟動免費節能診斷服務，透過專人展開節能訪視宣導，從簡易能源管理到專業節電技師提供能源診斷，落實節能減碳及省荷包之效。

台電公司自6月1日起啟動夏月電價，為加強節電宣導，擴大機關學校、市場及服務業節電效益，經發局今邀請林肯飯店、首學大飯店及台南YMCA社福基金會老人照顧服務中心等在地業者，經發局說，自民國104年來，共輔導228家次，創造約4000萬度節電潛力，以期促成更多業者效仿並落實節能，共同達成「節電成功」的目標

經發局表示，台南市民國107年與106年比較，民生服務業用電減少0.53億度電，節電率0.72% ，107年已達成用電不成長目標。為延續節電成果，已跨局處成立節能稽查小組，將於夏月用電高峰期間，針對本市轄內20類指定能源用戶、服務業營業場所，陸續展開節能訪視宣導。

訪視重點包括冷氣不外洩、禁用白熾燈泡及鹵素燈泡、室內冷氣溫度不得低於26℃等節約能源規定相關措施，且針對違反能源使用及效率規定而不改善場所將處2萬元至10萬元罰鍰。