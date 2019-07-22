民生國中棒球隊赴日比賽 黃敏惠：讓世界看見嘉義

2019-07-22 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市民生國中棒球隊將於8月16至22日代表嘉義市參加「2019年東亞細亞LLB宮崎棒球邀請賽」，市長黃敏惠今天到民生國中授旗勉勵教練及選手們，帶著「永不放棄、絕不認輸」的嘉義KANO精神，讓嘉義走出去、讓世界看見嘉義。

民生國中棒球隊由學務處主任童俊凱帶隊，總共有2位老師、3位教練以及17位選手參加這次邀請賽，預計有40到50隊的球隊參加，有日本、韓國、台灣和斯里蘭卡等國家參賽。嘉義城隍廟董事長賴永川偕同廟方理監事等，帶來贊助棒球隊一年20萬元的經費補助，好消息振奮小選手，現場歡聲連連。

曾經獲得三次全國聯賽總冠軍的民生國中，已經連續第六年參加東亞細亞LLB宮崎棒球邀請賽，去年一路過關斬將，以全勝的戰績進入到總決賽，最後因日本當地颱風停賽，由大會裁定為準優勝第二名。

黃敏惠說，嘉義市是棒球的原鄉，棒球運動是主力，培養一支棒球隊的過程辛苦不易，除了教練與選手們的努力之外，也感謝城隍廟的大力支持，相信在大家的努力及城隍爺的庇佑下，一定能夠獲得優異的成績。

民生國中的教練、選手們為了準備這次比賽，運用暑假時間加強訓練，不論是刮風下雨或是出大太陽，從早練到晚，期待能再創佳績。剛升上國中九年級的隊長呂昱廷說，感謝市長到學校授旗鼓勵我們，也感謝城隍廟的贊助，「我們會盡全力比賽，就像KANO一樣，再次發光發亮。」