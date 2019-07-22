對岸媽祖廟參香被滲透？ 藍議員批林飛帆「數典忘祖」

2019-07-22 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



民進黨新上任的副祕書長林飛帆日前上廣播節目時，指中共利用各種方式滲透台灣，包括台灣的媽祖廟到對岸參香，也是滲透的管道之一，說法引發宗教界反彈，國民黨台南市議員盧崑福則指林飛帆出身台南，卻為了每月9萬元的薪水，數典忘祖，對不起台南人。

盧崑福今天召開記者會，批評林飛帆的說法，表示台灣的媽祖文化，從400多年護佑鄭成功順利登台驅逐荷蘭人後開展的，全台灣第一間媽祖廟並落址於台南安平的開臺天后宮，媽祖慈悲護佑眾生的神蹟，不管是當年鄭成功從對岸搭船歷經驚濤駭浪的風險，終於平安直驅鹿耳門，乃至在台灣光復前美軍轟炸日軍基地，媽祖為了救助台灣人民在天空中忙碌的「用衣裳接炸彈」，以致供奉在廟內的媽祖金尊衣角及鞋子都有破損痕跡，這些神蹟數十年來都為台灣人民所津津樂道，而全世界的媽祖廟總計有5千多間，光是台灣就有500多間，佔了十分之一，信仰媽祖並成為台灣非常重要的精神寄託與文化價值。

盧崑福議員指出，兩岸文化交流開展後，台灣的許多媽祖廟陸續前往對岸，到福建謁祖參香，參訪媽祖的祖厝、祖廟，瞭解媽祖的原鄉及過往生活的歷史遺跡，這是中華文化非常重要的尋根與慎終追遠精神，但台灣人民這麼重要的文化精神，卻遭林飛帆政治化，才剛登上民進黨副秘書長的位置，為求表現，卻拿台灣人民的媽祖尋根活動開刀，大放厥詞將宗教文化染上政治色彩，尤其林飛帆還是出身台南，這種子弟實在讓台南人感到羞愧。