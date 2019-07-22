佳里農會創意料理品嘗會 酪梨美味任嘗鮮

2019-07-22 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市佳里區農會今舉辦酪梨創意料理品嘗會，農會總幹事黃政村表示，佳里地區栽種面積近40公頃，希望藉由品嘗會，讓外界多認識酪梨，幫助農民行銷。

農會酪梨品嘗會，透過佳里區農會家政班巧手，將酪梨入菜，製作出多樣美味創意料理，有酪梨沙拉、酪梨壽司、酪梨水餃等10餘種。黃政村表示，舉辦品嚐會就是要讓民眾了解酪梨的食用多樣性，協助農民增加，也帶動農業產業升級。

黃政村表示，農會今年3月輔導成立酪梨產銷班，而全佳里區栽植面積則近40公頃，預估年產量達300至450噸，其中以子龍里12公頃最多，年產量約100至150公噸間，透過農會輔導，產銷班共同採購農業資材，降低生產成本，間接增加收益。

與會的農業局副局長李建裕表示，台南市酪梨主產地在大內區，每年舉辦酪梨節行銷，佳里區栽種酪梨農戶大多位於子龍里，在佳里農會輔導成立產銷班，就是要讓農民有更好收益，酪梨富含不飽和脂肪酸，還有鉀、葉酸、維生素、膳食纖維等營養元素，對人體有益，呼籲民眾多多購買。