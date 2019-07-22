親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不只進駐台中 海康威視「天網」早已籠罩台灣

美國恐中來真的！重啟當年讓蘇聯解體的「冷戰工具箱」

近4成民眾全年不讀書 雲林縣打造閱讀地圖

2019-07-22 13:33聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

根據聯合報系「願景工程」民調發現，台灣人的閱讀習慣每況愈下，去年4成民眾一整年沒閱讀，逾6成一整年沒買書，雲林縣推動微冊角落計畫鼓勵閱讀，全縣已有近萬本書籍在角落流通，縣府將於月底舉辦微冊深呼吸活動，盼帶動閱讀風氣。

雲林縣微冊角落計畫邁入第3屆，邀請縣內支持閱讀、願意分享閱讀的特色店家，自主選書購書在店裡布置「微冊角落」，迄今累積70個據點，近萬本書籍流通在雲林縣各個微冊角落流通。

包含輕食餐廳、咖啡店、伴手禮、農場、文化館舍、手作工坊、麵包店、獨立書店、背包客棧、鐘錶行、理髮店、製油工廠、等，串連出雲林縣多元的、獨特的閱讀地圖，今年雲林首次與誠品文教基金會合作，20個微冊角落店家4月響應沿線閱讀計畫成立書櫃、移動書車第一次開進雲林。

文化處長陳璧君表示，縣府將募集一萬本的「一本萬力」書籍，未來將分送給雲林縣、全國偏鄉地區、以及需要的人身上，讓書香知識在偏遠地區持續發散，除雲林縣政府文化處為固定收書點，雲林記憶Cool、北港遊客中心、崙背悠紙生活館、斗六三小市集、西螺三指餐飲部、麥仔簝獨立書店也都加入收書點。

雲林縣長張麗善表示，為響應知識環保、友善地球，鼓勵圖書資源回收再利用，期盼藉此活動拋磚引玉，以「一本萬力」帶動大家發揮愛心捐出閒置的書籍，我拿我的書出來分享，你帶你的書出來交換，讓知識滾動，一起共享、共好。

雲林縣政府也將於本月27日至8月18日舉辦微冊深呼吸活動，在斗六行啟記念館將有展覽、市集、微冊地圖與微冊闖關活動，另有5場微册小旅行，用旅行五感體驗的方式閱讀雲林。相關活動可上雲林縣政府文化處官網查詢。

台灣人的閱讀習慣每況愈下，去年4成民眾一整年沒閱讀，逾6成一整年沒買書，雲林縣推...
台灣人的閱讀習慣每況愈下，去年4成民眾一整年沒閱讀，逾6成一整年沒買書，雲林縣推動微冊角落計畫鼓勵閱讀，全縣已有近萬本書籍在角落流通，縣府將於月底舉辦微冊深呼吸活動，盼帶動閱讀風氣。記者陳雅玲／攝影
分享
台灣人的閱讀習慣每況愈下，去年4成民眾一整年沒閱讀，逾6成一整年沒買書，雲林縣推...
台灣人的閱讀習慣每況愈下，去年4成民眾一整年沒閱讀，逾6成一整年沒買書，雲林縣推動微冊角落計畫鼓勵閱讀，全縣已有近萬本書籍在角落流通，縣府將於月底舉辦微冊深呼吸活動，盼帶動閱讀風氣，雲林縣長張麗善（中）、副議長蘇俊豪（左）、文化處長陳璧君（右）盼大家一起來閱讀。記者陳雅玲／攝影
分享
台灣人的閱讀習慣每況愈下，去年4成民眾一整年沒閱讀，逾6成一整年沒買書，雲林縣推...
台灣人的閱讀習慣每況愈下，去年4成民眾一整年沒閱讀，逾6成一整年沒買書，雲林縣推動微冊角落計畫鼓勵閱讀，全縣已有近萬本書籍在角落流通，縣府將於月底舉辦微冊深呼吸活動，盼帶動閱讀風氣。記者陳雅玲／攝影
分享

斗六獨立書店
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台南市新任警察局長布達 周幼偉走馬上任

2019-07-22 13:03

搶救老建築才知缺人才 文資局在台東辦傳統木工研習

2019-07-22 12:30

台南市警局長交接 謝龍介開砲：歷來最詭異的警局調動

2019-07-22 12:29

嘉義市警局長卸、新任交接 張樹德履新

2019-07-22 12:07

台澎跨海電纜工程爆發抗爭 雲林優勢警力戒護動工

2019-07-22 11:49

垃圾山惡臭難忍 莿桐村民封路阻垃圾車進入

2019-07-22 11:36

影／擠奶是5角1元累積 老獸醫帶3羊返鄉教學

2019-07-22 11:29

李佳芬農舍涉違章查報作業 密件呈雲林縣政府

2019-07-22 11:06

「農業循環資源利用中心」評估設柳營 居民：誓死反對

2019-07-22 10:59

雲林縣警察局新卸任局長交接 顏旺盛履新

2019-07-22 10:59

台灣調解一哥林石龍 投入37年喬工全台無出其右

2019-07-22 09:07

嘉市東區公托開幕 還有20名額

2019-07-21 23:54

廟口放電影 村民互虧那些年

2019-07-21 23:50

雲林淨水廠供水足 不用再喝地下水

2019-07-21 23:49

埋設生物碳 景觀樹更強壯

2019-07-21 23:46

六輕氣爆求償 養殖戶組促進會

2019-07-21 23:43

台南市社區大學台江分校 大廟前展現學習成果

2019-07-21 21:42

影／開山里打怪術語搭配音效 鹽水防火宣導短片看不膩

2019-07-21 21:41

雲林寫生比賽 把家鄉之美畫出來

2019-07-21 21:40

雨過天晴阿里山日出雲海雲瀑 美景一次看個夠遊客讚嘆

2019-07-21 21:36

雨災仁德歸仁部分瓜果受損逾2成 達現金救助標準

2019-07-21 18:56

雲林山區年初乾旱 縣府加碼補助設置蓄水設施

2019-07-21 16:53

用去年淹水照假消息「黑」台南 黃偉哲要求警方追查

2019-07-21 15:02

雲林不必再抽地下水了 兩淨水廠每日供30萬噸民生用水

2019-07-21 15:00

台南海洋主題周開鑼 超值住宿抽10組國際航班來回機票

2019-07-21 10:56

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

溪頭加油站夜間被當成露營停車場 警方竟無法可罰！

2019-07-22 11:29

無力負擔120萬年租金 新北首座無人圖書館月底熄燈

2019-07-22 07:38

雲林不必再抽地下水了 兩淨水廠每日供30萬噸民生用水

2019-07-21 15:00

李佳芬農舍涉違章查報作業 密件呈雲林縣政府

2019-07-22 11:06

雨過天晴阿里山日出雲海雲瀑 美景一次看個夠遊客讚嘆

2019-07-21 21:36

屏東旅宿知多少？ 合法加非法已超過千家

2019-07-21 19:05

影╱超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空

2019-07-21 17:01

強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路

2019-07-21 17:42

房租津貼補助今天開始申請 百餘人湧入高市府

2019-07-22 10:20

葉壽山宋麗華交鋒 國民黨屏1選區立委初選民調起跑

2019-07-21 16:09

勇奪東方美人茶特等獎4次 茶王：絕不能噴農藥

2019-07-21 14:18

台南市警局長交接 謝龍介開砲：歷來最詭異的警局調動

2019-07-22 12:29

桃園八德模範父親表揚 鄭文燦脫稿專心當市長不參選

2019-07-21 15:40

三重區新籃球場躲雨、躲太陽 卻被天花板蓋火鍋

2019-07-22 07:30

設備殘缺收費艦級 碧砂遊艇旗艦港被譏是笑話

2019-07-22 09:35

加碼「會呼吸的人行道」 中市環中路2段花1.7億

2019-07-21 21:39

桃巿原民逾7萬4000人 鄭文燦：2年後超過台東

2019-07-21 15:51

水果也走懷舊風 鶯歌桃飆天價

2019-07-22 07:42

苗栗縣警局長翁群能上任 迎來首任女性副局長邱麗宜

2019-07-22 12:36

用去年淹水照假消息「黑」台南 黃偉哲要求警方追查

2019-07-21 15:02

劉炯錫反對台東焚化爐啟用 台東縣環保局：垃圾放哪？

2019-07-22 11:53

單車界神力女超人陳榆妡熱心公益 人美心也美

2019-07-22 11:01

中台灣影視基地 今開幕營運

2019-07-21 23:50

名醫澎湖駐診 縣長感謝推手義大院長杜元坤

2019-07-21 15:44

影╱雄工PU跑道淹水隆起如彈簧床影片瘋傳 校方：已復原

2019-07-21 20:28

影／什麼是「嘟好燒」？咬一口才知香Q軟的百年美食

2019-07-21 21:30

時力邱顯智捍衛主權平權勞權 挺林佳瑋進國會

2019-07-21 21:43

不敵極端氣候 他廢40年葡萄園

2019-07-21 23:39

東協廣場禁移工席地而坐 勞工組織：尊重印越傳統

2019-07-21 18:56

影／東魯凱鞦韆獲傳統智慧專用權 未經同意不得倣效

2019-07-21 14:53

雨災仁德歸仁部分瓜果受損逾2成 達現金救助標準

2019-07-21 18:56

嘉市東區公托中心成立 還有20個名額

2019-07-21 17:48

英國打18洞只要200元 學者籲政府打造平價遊艇泊地

2019-07-22 09:36

影響峨眉遊湖觀光 竹縣府攜手水利會提高整治經費3倍

2019-07-22 10:00

豪雨驚喜！棋盤石現蹤國姓鄉九份二山

2019-07-21 23:20

垃圾山惡臭難忍 莿桐村民封路阻垃圾車進入

2019-07-22 11:36

台灣調解一哥林石龍 投入37年喬工全台無出其右

2019-07-22 09:07

新北大雨淹水 二重疏洪道一度封閉

2019-07-22 00:06

40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜

2019-07-21 15:11

回響／獨特文化「新店渡」不消失 公所將招標雇擺渡人

2019-07-21 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top