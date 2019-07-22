近4成民眾全年不讀書 雲林縣打造閱讀地圖

2019-07-22 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



根據聯合報系「願景工程」民調發現，台灣人的閱讀習慣每況愈下，去年4成民眾一整年沒閱讀，逾6成一整年沒買書，雲林縣推動微冊角落計畫鼓勵閱讀，全縣已有近萬本書籍在角落流通，縣府將於月底舉辦微冊深呼吸活動，盼帶動閱讀風氣。

雲林縣微冊角落計畫邁入第3屆，邀請縣內支持閱讀、願意分享閱讀的特色店家，自主選書購書在店裡布置「微冊角落」，迄今累積70個據點，近萬本書籍流通在雲林縣各個微冊角落流通。

包含輕食餐廳、咖啡店、伴手禮、農場、文化館舍、手作工坊、麵包店、獨立書店、背包客棧、鐘錶行、理髮店、製油工廠、等，串連出雲林縣多元的、獨特的閱讀地圖，今年雲林首次與誠品文教基金會合作，20個微冊角落店家4月響應沿線閱讀計畫成立書櫃、移動書車第一次開進雲林。

文化處長陳璧君表示，縣府將募集一萬本的「一本萬力」書籍，未來將分送給雲林縣、全國偏鄉地區、以及需要的人身上，讓書香知識在偏遠地區持續發散，除雲林縣政府文化處為固定收書點，雲林記憶Cool、北港遊客中心、崙背悠紙生活館、斗六三小市集、西螺三指餐飲部、麥仔簝獨立書店也都加入收書點。

雲林縣長張麗善表示，為響應知識環保、友善地球，鼓勵圖書資源回收再利用，期盼藉此活動拋磚引玉，以「一本萬力」帶動大家發揮愛心捐出閒置的書籍，我拿我的書出來分享，你帶你的書出來交換，讓知識滾動，一起共享、共好。