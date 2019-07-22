在地企業捐贈LED警示燈 提醒用路人行車平安

2019-07-22 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



為維護新化區道路行車安全，在地企業百盈實業股份有限公司總經理葉能蓁慷慨捐贈自產的外銷用LED爆閃警示燈、公務災防車警示燈及T字路警示燈等，將用於新化警分局轄區內事故較多的路段，可望提醒用路人，降低交通事故的發生。

據新化警分局統計，107年度轄內交通事故死亡有11件，多發生在省道台20線開運橋至左鎮及台19甲外環道等路段。第一階段建置工作，新化警分局近期都已建置完成，獲得民眾支持迴響，新化區公所將更進一步，藉由里長及里民提供的資訊，在第二階段設置工作，將針對在車速過快、危險彎道、坡度高低起伏過大、夜間視線不明等路段，能讓經過的用路人提高警覺並放慢車速，達到減少自撞、自摔事故的效果。

新化區長吳金喜表示，新化區幅員大，有平地、丘陵，更因鄰里人口密度分散造成交通運輸管理不易，交通爆閃警示燈對用路人有明顯的「提醒」作用，確實可發揮警示的功能，新化區公所非常感謝百盈實業股份有限公司能慷慨捐贈爆閃警示燈等，特別頒發感謝狀表揚。