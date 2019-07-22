台澎跨海電纜工程爆發抗爭 雲林優勢警力戒護動工

2019-07-22 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



台澎161KV跨海電纜從雲林縣口湖鄉上岸，台電多次動工要挖埋電纜，屢遭村民激烈抗爭，甚至怒臥挖土機前阻攔工程，台電今天以探勘地底管線為由再行施工，村民又再阻撓，雙方僵持不下，經警方出動百餘人以優勢警力戒護下，驅離陳抗群眾，才得以施工。

台電為讓澎湖冬季充裕的風電挹注台灣，兩地相互調度供電，一年多前完成海底電纜從口湖上岸，當時曾遭村民以電磁波影響人體抗議，幾經折衝好不容易才讓電纜上岸，將把電纜延伸到四湖變電所，目前僅剩口湖鄉中正路、文明路段總長約1.4公里的最後一哩路未完成。

台電今天再度以地底探勘為由準備開挖164縣道約14米進行地底管線調查，引來十餘名村民包圍阻擋，幾位村長和代表也來聲援，儘管台電一再說明只是探勘，但不被接受，群情激憤，要台電將心比心，不能置大家生命財產於不顧，剛好路過的縣議員蔡孟真也居間渥旋並要求停工再協調。

台電輸變電中區施工處經理黃俊龍說，地底很多通信水電管線，須挖開勘查才能了解實況，挖開後馬上回填，並非要埋電纜，該工程已取得縣府許可，且台電也於今年1月到6月共辦了5場說明會，針對民眾擔憂的電磁波，找來行政院科技顧問林基興博士，以科學數據及文獻向鄉親保證，電力磁場皆符合國內外規範和標準。

儘管台電人員再三說明，並強調今天只是探勘，待他日正式埋管前，會再與民協商，但村民仍不讓開挖，村民說，電纜埋設不走直線，偏偏要繞進口湖市區影響更多人？大家要求變更電纜路線，但迄今都沒說清楚就要挖，多數地主以拒領補償抗議，台電若硬幹，他們抵死阻撓到底。