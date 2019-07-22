影／擠奶是5角1元累積 老獸醫帶3羊返鄉教學

2019-07-22 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



75歲老獸醫沈幸正在嘉義縣鹿草鄉經營「川旺牧場」，不僅畜牧養羊，也兼具教學與休閒觀光，近期因非洲豬瘟管制，他帶著3頭羊回到鹿草下潭老家，繼續推動觀光教學，讓地方學童能親近、認識動物。他坦言牧場工作辛苦，需要更多熱情，期許更多年輕人投入畜牧養殖工作。

「非常時期先將就一下！」沈幸正指著老家後院的羊舍說，近期受非洲豬瘟影響，牧場管制參觀，但仍有許多團體想參訪，為了不讓小朋友失望，上個月底特別從牧場運來3頭羊，在家後院規劃一小小體驗區，讓小朋友暑假活動不落空，一樣能參觀、一樣能餵羊。

沈姓正說，50多年前自嘉義農專獸醫科畢業，從事動物藥品買賣，看遍大小牧場，直到20多年流行「大家樂」，多家業者因迷大家樂簽牌，影響牧場藥品付款，他多次自掏腰包墊付後，才決定自己買地經營牧場，「川旺牧場」因此成立。

「擠奶是5角、1元的累積！」他說，畜牧工作辛苦，每天早晚擠奶，他每次擠羊奶時，每擠一下都說（賺）「5角」，再擠一下就說「1元」，還要清掃牧場、牧養餵食，尤其清理羊排泄物，許多年輕人都不願做，這也是牧場缺工主要原因。