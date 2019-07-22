台灣調解一哥林石龍 投入37年喬工全台無出其右

2019-07-22 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康區公所調解委員會主席林石龍是調解高手，投入調解服務37年，時間之長更全台無出其右，調解無數案件，看盡人生百態，練就一身調解好工夫，台南永康永康無人無人不知「疑難雜症」要找身經百戰的林石龍，他的外號「七O」在地更是無人不曉。

永康區今年1到6月調解案件已收件1220件，已調解成立589件、不成立69件，成立比率為89.5，案件量與調解成立率全台數一數二，除了永康調解委員許多是見過大風大浪、或具司法背景地方熱心人士，難以調處的困難案件就請林石龍出馬，多能找出解決之道。

林石龍表示，永康區調解案件多，每年多達兩三千件，七、八成車禍意外，調解委員多已駕輕就熟，不過近年日增的家庭紛爭案常讓委員們傷神，還好累積經驗後即使家庭紛，協調溝通都能掌握，減少興訟。

林石龍認為， 調解要成功最重要的工作是了解雙方當事人個性心態、看重的問題點與困難處，好的調解委員更要聽得懂雙方說的、說雙方都聽得懂的語言，了解來龍去脈後，找出雙方都能接受的最大公約數，就算通常最難解決的家庭糾紛，清官也能斷家務事。

「許多調解都很傷腦筋」，林石龍笑說，以前滿頭黑髮、比女生頭髮還多，投入調解後不斷掉髮，現在差不多光頭了，可見調解多麼傷神，不過只要能化解爭執雙方願意和解，就是最快樂的事，尤其多年來永康調解成功率一直居高不下，委員的努力讓永康一直有「調解第一名」美譽。

林石龍自創調解委員輪班制度，提升服務品質，還製作制服，彰顯調解業務專業形象。他說，在法的基礎上，要兼顧情和理，事情才會圓滿。

林石龍表示，調解以車禍意外最多，家庭紛爭逐漸增多，多元社會網路無所不在，各種誘惑增加不少犯罪與婚姻危機，還有「吃軟飯、仙人跳、媽寶闖禍」的也屢見不鮮，雖然各種狀況不一，主要還是當事人不能把持或者缺乏法治概念，還有越來越多年輕人不知孝順父母。