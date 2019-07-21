台南市社區大學台江分校 大廟前展現學習成果

2019-07-21 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市社區大學台江分校，今天在安南區海尾朝皇宫舉行「夏夜學習博覽會」，安排二胡、現代舞、肚皮舞、薩克斯風表演，少年武藝壓軸表演宋江陣，現代與傳統藝術並融，將大廟變成文化中心；一旁親朋好友，也忙著拿起手機拍照，上傳臉書，老中青三代以公民學習力量，為地方創生，帶來活力和希望。

「粉彩生活繪畫班」阿公阿嬤生平第一次在廟口辦畫展，展出十幾幅台江風情畫，「手作植物之香」帶領鄉親現場聞香，跟著河流班要帶親子玩植物遊戲，還有海佃國小《小台江》設計山海圳綠道桌遊，下午三點多，就齊聚廟口設攤布展，大聲招呼鄉親，一起來體驗學習，現場十分熱鬧。

海尾朝皇宮、社大台江分校推動大廟興學運動，營造一村一廟一學堂、一村一廟一樂團，如今邁入第13年，分別與海尾、溪頂寮、總頭寮、舊和順、陳卿寮、鄭子寮、溪南寮、中州寮等村落大廟合作，開辦村廟學堂在地學習課程，營造近便、在地的社區學習中心，振興村廟的學堂文化。