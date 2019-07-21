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雨過天晴阿里山日出雲海雲瀑 美景一次看個夠遊客讚嘆

2019-07-21 21:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

暑假嘉義阿里山區觀光旺季，雨過天晴，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘今天早上在海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，為阿里山生態體驗營學員導覽， 老天賞臉，幸運地大家在360度景觀台，同時觀賞日出、雲海、雲瀑自然美景，讚嘆大自然奇妙化工。

高山小火車林業鐵道、森林、雲海、日出、晚霞，合稱阿里山五奇，是聞名國際景觀，吸引遊客前來阿里山旅遊，小笠原山在森林遊樂區內，擁有360度視野，早上觀日出，下午轉身變彩霞落日，還有雲海與雲瀑、夜景與星空，都是絕美，尢其大雨過後，更是觀賞最佳時機。

蘇家弘長期駐守海拔2488公尺阿里山區小笠原山，今早為生態體驗營學員導覽，拍攝壯觀日出、雲海、雲瀑美景，驚嘆大自然奇妙化工，他說，日出、雲瀑、雲海美景光影，千變萬化，讓人縈繞腦海難忘。

蘇家弘說，風起雲湧的雲海，讓人驚艷讚嘆，雲海美景飄散山巒間，翻騰起伏，瞬息萬變，每分每秒都有不同的感動，有如置身仙境，讓人陶醉。

小笠原山是阿里山新八景之一，紀念1904年首度踏勘的日籍技師小笠原富二郎命名，有豐富生態美景，94年觀景平台興建完成，有360度遼闊視野，可觀賞日出、日落、夕陽、彩霞及星象，眺望阿里山脈、玉山群峰、中央山脈三大山脈及塔山、對高岳、萬歲山、嘉南平原及陳有蘭溪等地景。

雨過天晴， 海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，日出、雲海、雲瀑大自然美...
雨過天晴， 海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，日出、雲海、雲瀑大自然美景同時出現，讓人讚嘆。圖／蘇家弘提供
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雨過天晴， 海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，日出、雲海、雲瀑大自然美...
雨過天晴， 海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，日出、雲海、雲瀑大自然美景同時出現，讓人讚嘆。圖／蘇家弘提供
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雨過天晴， 海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，日出、雲海、雲瀑大自然美...
雨過天晴， 海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，日出、雲海、雲瀑大自然美景同時出現，讓人讚嘆。圖／蘇家弘提供
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雨過天晴， 海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，日出、雲海、雲瀑大自然美...
雨過天晴， 海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，日出、雲海、雲瀑大自然美景同時出現，讓人讚嘆。圖／蘇家弘提供
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雨過天晴， 海拔2488公尺的阿里山森林遊樂區小笠原山，日出、雲海、雲瀑大自然美景同時出現，讓人讚嘆。圖／蘇家弘提供
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阿里山森林遊樂區嘉義
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