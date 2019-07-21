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關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

為爭取六輕氣爆理賠 受災戶成立促進會自保

2019-07-21 18:55聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

六輕台化廠4月氣爆，引發後續理賠善後，紛紛擾擾，麥寮鄉受災的養殖戶認為地方溝通平台未能發揮作用，賠償討價還價，致使部分災戶權益受損，因而養殖戶丁清財等人今天發起成立「麥寮養殖權益促進會」，作為和台塑談判的對口，並透過該會落實監督環保並爭取會員權益。

六輕氣爆受災最大的麥寮鄉海豐村，50多位養殖戶今天共同發起創立養殖權益促進會，由縣議員許志豪擔任籌備主委。

等備委員丁清財、林明彥等人表示，麥寮公所和台塑雖設有溝通平台，作為協商的管道，但在4月氣爆賠償談判上卻未能發揮作用，資訊搜集彙整及傳達均不夠周延，使得數十受災戶及房屋受損戶未獲賠償，探究原因是平台組織缺乏專業性，所以大家才想成立促進會尋求自保。

有養殖戶提議，六輕工安的善後，理應制訂一套SOP作為依循，不能老是在災害理賠的談判，和地方「喊扒拉拳」（討價還價），這樣很容易引發紛亂，對台塑也不好，所以未來希望能推動建立賠償制度化。

林明彥指出，未來促進會將以養殖技術交流、落實環保監督、爭取會員權益為促進會3大目標，因自從六輕設廠後，不論海洋捕撈或養殖的環境都大不如前，雖然六輕一再強調汙染防治都達世界標準，但漁獲量減少，養殖物暴斃是不爭事實，文蛤育成率更只剩3成多，所以監督環保為重中之重。

許志豪表示，該會成立後，首要處理的就是為4月氣爆中未領到賠償金的受災戶據理力爭，與台塑直接對話，爭取該有權益。

六輕4月氣爆飛來不少泡棉落到魚，養殖業者指已汙染魚池。記者蔡維斌／翻攝
六輕4月氣爆飛來不少泡棉落到魚，養殖業者指已汙染魚池。記者蔡維斌／翻攝
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六輕4月氣爆對鄰近養殖魚塭帶來影響。記者蔡維斌／翻攝
六輕4月氣爆對鄰近養殖魚塭帶來影響。記者蔡維斌／翻攝
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六輕氣爆理賠紛爭不斷，麥寮鄉民今天成立養殖權益促進會，作為和六輕對話談判的窗口，...
六輕氣爆理賠紛爭不斷，麥寮鄉民今天成立養殖權益促進會，作為和六輕對話談判的窗口，爭取應有權益。記者蔡維斌／攝影
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六輕氣爆工安
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