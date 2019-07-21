大林慈濟醫院19周年慶醫療團隊走入鄉里關懷弱勢

2019-07-21 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣大林慈濟醫院慶祝啟業19周年，今天分為18條路線，由醫院及雲嘉南區人醫會醫師、護理師、藥師、志工等，前往關懷61名弱勢民眾及資深志工，許多新住院醫師、年輕主治醫師及PGY醫師犧牲假日加入，還有許多人帶家屬一起參與，活動結束，大家滿滿感動。

慈濟醫院院長賴寧生說，慈濟醫療志業使命是守護生命、守護健康、守護愛，唯有了解病人真正苦，才能從內心付出，大家身體力行，不僅自己受益，也代表台灣醫界新氣象，希望大家能把感動化為行動，持續參加。

參與居家健康關懷活動171名醫護、藥師及志工，在醫院大廳集合，由院長賴寧生及雲嘉南區人醫會召集人簡瑞騰院長進行授袍儀式後，分別前往雲林及嘉縣巿共18條路線，走進患者家關懷。

51歲女子獨力撫養4名子女，其中3人中重度身心障礙，她左手也車禍受傷，無法彎曲，但她樂觀努力工作，志工持續關懷，賴寧生關心她及子女健康，護理師賴蕙君鼓勵她多做復健，維持手部功能；30歲林姓男子患疱疹性腦膜炎，媽媽照顧14年，簡瑞騰醫師關懷他長期臥床，稱讚媽媽照顧得很好，為他們加油打氣。