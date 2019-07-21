親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

大林慈濟醫院19周年慶醫療團隊走入鄉里關懷弱勢

2019-07-21 17:54聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣大林慈濟醫院慶祝啟業19周年，今天分為18條路線，由醫院及雲嘉南區人醫會醫師、護理師、藥師、志工等，前往關懷61名弱勢民眾及資深志工，許多新住院醫師、年輕主治醫師及PGY醫師犧牲假日加入，還有許多人帶家屬一起參與，活動結束，大家滿滿感動。

慈濟醫院院長賴寧生說，慈濟醫療志業使命是守護生命、守護健康、守護愛，唯有了解病人真正苦，才能從內心付出，大家身體力行，不僅自己受益，也代表台灣醫界新氣象，希望大家能把感動化為行動，持續參加。

參與居家健康關懷活動171名醫護、藥師及志工，在醫院大廳集合，由院長賴寧生及雲嘉南區人醫會召集人簡瑞騰院長進行授袍儀式後，分別前往雲林及嘉縣巿共18條路線，走進患者家關懷。

51歲女子獨力撫養4名子女，其中3人中重度身心障礙，她左手也車禍受傷，無法彎曲，但她樂觀努力工作，志工持續關懷，賴寧生關心她及子女健康，護理師賴蕙君鼓勵她多做復健，維持手部功能；30歲林姓男子患疱疹性腦膜炎，媽媽照顧14年，簡瑞騰醫師關懷他長期臥床，稱讚媽媽照顧得很好，為他們加油打氣。

內科部主任曾國枝感恩志工關懷患者，讓醫療團隊感受與醫院不一樣的環境；藥學部臨床藥學科主任朱雅蘭多次參與人醫會往診活動，她幫1名照顧行動不便孫女的阿嬤，檢查用藥，發現只要有人關心，阿嬤就很開心，她說，一個擁抱一點關心，對弱勢民眾就有幫助。

嘉義縣大林慈濟醫院慶祝啟業19周年，院長賴寧生(右)帶領醫療團隊走進鄉里關懷弱勢...
嘉義縣大林慈濟醫院慶祝啟業19周年，院長賴寧生(右)帶領醫療團隊走進鄉里關懷弱勢患者。圖／大林慈濟提供
分享
嘉義縣大林慈濟醫院慶祝啟業19周年，今天分為18條路線，由醫院及雲嘉南區人醫會醫...
嘉義縣大林慈濟醫院慶祝啟業19周年，今天分為18條路線，由醫院及雲嘉南區人醫會醫師、護理師、藥師、志工等，前往關懷61名弱勢民眾及資深志工。圖／大林慈濟提供
分享

醫師慈濟患者
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

雲林山區年初乾旱 縣府加碼補助設置蓄水設施

2019-07-21 16:53

用去年淹水照假消息「黑」台南 黃偉哲要求警方追查

2019-07-21 15:02

雲林不必再抽地下水了 兩淨水廠每日供30萬噸民生用水

2019-07-21 15:00

台南海洋主題周開鑼 超值住宿抽10組國際航班來回機票

2019-07-21 10:56

哈菸等公車 台南最高罰1萬

2019-07-21 00:00

斗六青銀共市 體驗長照闖關趣

2019-07-20 23:57

農委會補助每台斤10元 收購100萬斤文旦大果

2019-07-20 23:35

柚園人力荒 台南麻豆揪大學生打工 日薪1500元

2019-07-20 23:34

台南市長盃籃球賽沒雨備方案 參賽員：場地溼滑很危險

2019-07-20 15:24

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

南科聯合徵才逾2千職缺 民眾不畏風雨找工作

2019-07-20 13:48

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

2019-07-21 11:28

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 只使用7年7個月

2019-07-21 11:30

回收物成金雞母！這個清潔隊賣垃圾年賺千萬

2019-07-20 20:26

南投縣驚見豆腐岩秘境 國姓九份二山有新發現

2019-07-21 12:30

影╱煙火閃亮漁港夜空 今年王功漁火節的新亮點現烤鮮蚵

2019-07-20 22:02

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路

2019-07-21 17:42

花蓮下豪雨 台11線52K土石崩落路斷

2019-07-21 10:48

雲林不必再抽地下水了 兩淨水廠每日供30萬噸民生用水

2019-07-21 15:00

中台灣影視基地明開幕 少年Pi造浪池放滿水要兩周

2019-07-21 12:39

細分34項 台中太平清潔隊資收「發大財」

2019-07-20 23:17

影／標哥開藍寶堅尼不飆車 「我以前只是騎熊一點」

2019-07-21 09:29

【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

用去年淹水照假消息「黑」台南 黃偉哲要求警方追查

2019-07-21 15:02

葉壽山宋麗華交鋒 國民黨屏1選區立委初選民調起跑

2019-07-21 16:09

素食共餐據點… 北市銀髮地圖將可查

2019-07-20 23:56

影╱超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空

2019-07-21 17:01

高手志工復育吸引139種蝴蝶 埔里鯉魚潭成美麗蝶谷

2019-07-20 19:55

柯文哲：郭台銘投資台大醫 戰略錯誤

2019-07-20 23:17

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04

台中3國民運動中心 規畫有亮點

2019-07-20 23:43

勇奪東方美人茶特等獎4次 茶王：絕不能噴農藥

2019-07-21 14:18

桃巿原民逾7萬4000人 鄭文燦：2年後超過台東

2019-07-21 15:51

雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48

桃園八德模範父親表揚 鄭文燦脫稿專心當市長不參選

2019-07-21 15:40

名醫澎湖駐診 縣長感謝推手義大院長杜元坤

2019-07-21 15:44

最棒暑假作業！ 台南媽媽帶孩子到南投欣賞雲門舞集

2019-07-20 22:49

路況暫無法維修 溪阿縱走「難行」

2019-07-21 00:02

美濃大坑溪水底溪 推生態體驗舒服健康好好玩

2019-07-21 07:47

40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜

2019-07-21 15:11

小小助聽器翻轉阿海人生 勞工局補助早知道早申請

2019-07-21 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top