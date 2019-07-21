嘉市東區公托中心成立 還有20個名額

2019-07-21 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市政府運用公益彩券盈餘基金補助，在大業國中西棟教室打造東區公共托嬰中心，採公設民營方式，委由中華幼兒教育發展學會營運，預計提供40名0到2歲嬰幼兒公共化托育服務，將在明天營運，目前尚有20個名額，市府也鼓勵新生兒家長來報名。

嘉義市長黃敏惠今天到場剪綵，黃說，一般民間托嬰中心托育人員與嬰幼兒的比例是1比5，但嘉義市公共托嬰中心的比例是1比4，優於全國照顧比例，並且提供更好的品質、更平價的收費，讓家長無後顧之憂更安心。

黃敏惠說，嘉義市2015年成立西區公共托嬰中心，為雲嘉南區第一間公共托嬰中心。感謝議會支持、大業國中校長李森源提供場地，讓嘉義市第二所公共托嬰中心順利開幕，讓東西區都有公共托嬰中心，「歡迎家長來看看」

黃敏惠市今天也在教室裡和家長一起練習為嬰兒按摩，促進親子關係。嘉義市東區公共托嬰中心從孩子角度設計、規劃，寬敞明亮、安全舒適，還打造小小廁所、洗手台，讓孩子們練習自己如廁。

蔡姓家長說，這裡托育環境很好，距離家裡只要十幾分鐘車程，又有很多能刺激孩子發展的玩具、文具，教學環境和師資都很棒。寶寶目前1歲7個月，原本擔心人太多進不來，前幾天順利報名入學，直呼「很幸運」。

社會處指出，東區公共托嬰中心收托時間為每日早上7時30分到下午5時30分，並提供延托服務到晚上7時，托嬰中心將再協助家長申請托育補助，家長實際負擔為一般戶7000元，中低收2000元，低收入戶免費。