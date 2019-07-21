親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路

氣到冷戰！金曲歌后親手抓到爸爸偷吃

嘉市東區公托中心成立 還有20個名額

2019-07-21 17:48聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府運用公益彩券盈餘基金補助，在大業國中西棟教室打造東區公共托嬰中心，採公設民營方式，委由中華幼兒教育發展學會營運，預計提供40名0到2歲嬰幼兒公共化托育服務，將在明天營運，目前尚有20個名額，市府也鼓勵新生兒家長來報名。

嘉義市長黃敏惠今天到場剪綵，黃說，一般民間托嬰中心托育人員與嬰幼兒的比例是1比5，但嘉義市公共托嬰中心的比例是1比4，優於全國照顧比例，並且提供更好的品質、更平價的收費，讓家長無後顧之憂更安心。

黃敏惠說，嘉義市2015年成立西區公共托嬰中心，為雲嘉南區第一間公共托嬰中心。感謝議會支持、大業國中校長李森源提供場地，讓嘉義市第二所公共托嬰中心順利開幕，讓東西區都有公共托嬰中心，「歡迎家長來看看」

黃敏惠市今天也在教室裡和家長一起練習為嬰兒按摩，促進親子關係。嘉義市東區公共托嬰中心從孩子角度設計、規劃，寬敞明亮、安全舒適，還打造小小廁所、洗手台，讓孩子們練習自己如廁。

蔡姓家長說，這裡托育環境很好，距離家裡只要十幾分鐘車程，又有很多能刺激孩子發展的玩具、文具，教學環境和師資都很棒。寶寶目前1歲7個月，原本擔心人太多進不來，前幾天順利報名入學，直呼「很幸運」。

社會處指出，東區公共托嬰中心收托時間為每日早上7時30分到下午5時30分，並提供延托服務到晚上7時，托嬰中心將再協助家長申請托育補助，家長實際負擔為一般戶7000元，中低收2000元，低收入戶免費。

另外，為照顧弱勢家庭，針對低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、高風險家庭、發展遲緩幼兒、嬰幼兒其手足或父母或監護人之一為中度以上身心障礙者等，托嬰中心也有25%的優先收托名額。

嘉義市東區公共托嬰中心今天成立，市長黃敏惠與家長們一同學習為寶寶按摩。記者李承穎...
嘉義市東區公共托嬰中心今天成立，市長黃敏惠與家長們一同學習為寶寶按摩。記者李承穎／攝影
分享
嘉義市東區公共托嬰中心今天成立。記者李承穎／攝影
嘉義市東區公共托嬰中心今天成立。記者李承穎／攝影
分享
嘉義市東區公共托嬰中心今天成立。記者李承穎／攝影
嘉義市東區公共托嬰中心今天成立。記者李承穎／攝影
分享

托嬰嘉義托育
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

雲林山區年初乾旱 縣府加碼補助設置蓄水設施

2019-07-21 16:53

雲林不必再抽地下水了 兩淨水廠每日供30萬噸民生用水

2019-07-21 15:00

台南海洋主題周開鑼 超值住宿抽10組國際航班來回機票

2019-07-21 10:56

哈菸等公車 台南最高罰1萬

2019-07-21 00:00

斗六青銀共市 體驗長照闖關趣

2019-07-20 23:57

農委會補助每台斤10元 收購100萬斤文旦大果

2019-07-20 23:35

柚園人力荒 台南麻豆揪大學生打工 日薪1500元

2019-07-20 23:34

台南市長盃籃球賽沒雨備方案 參賽員：場地溼滑很危險

2019-07-20 15:24

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

南科聯合徵才逾2千職缺 民眾不畏風雨找工作

2019-07-20 13:48

紙風車劇團明晚到嘉 「城市戀歌進行曲」

2019-07-20 12:36

雲林斗六青銀共市 長輩、年輕人開心逛市集

2019-07-20 12:17

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

2019-07-21 11:28

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 只使用7年7個月

2019-07-21 11:30

回收物成金雞母！這個清潔隊賣垃圾年賺千萬

2019-07-20 20:26

影╱煙火閃亮漁港夜空 今年王功漁火節的新亮點現烤鮮蚵

2019-07-20 22:02

南投縣驚見豆腐岩秘境 國姓九份二山有新發現

2019-07-21 12:30

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

2019-07-20 18:28

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

花蓮下豪雨 台11線52K土石崩落路斷

2019-07-21 10:48

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08

冠軍綠概念館首辦免廢市集 想要的東西免費拿

2019-07-20 18:45

【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

中台灣影視基地明開幕 少年Pi造浪池放滿水要兩周

2019-07-21 12:39

影／標哥開藍寶堅尼不飆車 「我以前只是騎熊一點」

2019-07-21 09:29

細分34項 台中太平清潔隊資收「發大財」

2019-07-20 23:17

雲林不必再抽地下水了 兩淨水廠每日供30萬噸民生用水

2019-07-21 15:00

高手志工復育吸引139種蝴蝶 埔里鯉魚潭成美麗蝶谷

2019-07-20 19:55

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04

用去年淹水照假消息「黑」台南 黃偉哲要求警方追查

2019-07-21 15:02

台中3國民運動中心 規畫有亮點

2019-07-20 23:43

素食共餐據點… 北市銀髮地圖將可查

2019-07-20 23:56

柯文哲：郭台銘投資台大醫 戰略錯誤

2019-07-20 23:17

勇奪東方美人茶特等獎4次 茶王：絕不能噴農藥

2019-07-21 14:18

雖因緋聞離職 台水前董座郭俊銘不忘自己努力過

2019-07-21 10:48

最棒暑假作業！ 台南媽媽帶孩子到南投欣賞雲門舞集

2019-07-20 22:49

葉壽山宋麗華交鋒 國民黨屏1選區立委初選民調起跑

2019-07-21 16:09

美濃大坑溪水底溪 推生態體驗舒服健康好好玩

2019-07-21 07:47

路況暫無法維修 溪阿縱走「難行」

2019-07-21 00:02

桃園13區全捐了 觀自在慈善會集資再捐第14輛救護車

2019-07-20 18:30

桃巿原民逾7萬4000人 鄭文燦：2年後超過台東

2019-07-21 15:51

方便遛毛小孩 竹市議長提案爭取市區公園附設寵物公園

2019-07-20 18:28

影/超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空

2019-07-21 17:01

小小助聽器翻轉阿海人生 勞工局補助早知道早申請

2019-07-21 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top