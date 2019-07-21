嘉市小小消防員體驗營 教導孩童自救能力

2019-07-21 15:55 中央社 嘉義市21日電



嘉義市消防局今天舉辦小小消防員體驗營，讓孩童體驗救災過程，學習正確消防安全觀念，特別是自救能力，當發生火災遭遇濃煙時，正確作法是躲房間關門抵擋煙熱，等待救援。

嘉義市小小消防員體驗營今天在消防局第一大隊第一分隊舉辦，吸引逾百名小朋友化身消防員，開心體驗突擊吊橋、消防射水、樹攀、天降奇兵、CPR（心肺復甦術）等項目，市長黃敏惠也到場與孩童一起拋丟水帶打保齡球，寓教於樂。

黃敏惠表示，暑期小小消防員體驗營，讓孩童體驗救災過程，現場安排消防人員介紹及解說消防車、救護車及各式救災器材，將正確消防安全觀念向下扎根，讓孩童擁有帶著走的能力。

嘉義市消防局第一大隊第一分隊分隊長楊友仁指出，體驗營中，也藉由親身體驗模擬滅火、濃煙中如何避難求生等項目，讓孩童學習自救能力，未來萬一遭遇火災，可以自救逃生。

楊友仁表示，特別是濃煙中如何避難求生，當發現屋內起火，且有大量濃煙無法逃生時，應立即躲房間關閉房門，並以衣物或棉被塞住門縫，避免濃煙竄入，並開窗同時向119報案，等待救援；此時千萬不要往高處逃生，因有煙囪效應，濃煙向上竄，往上反而更慘。

黃敏惠也提醒民眾，應於家中廚房、寢室、樓梯及走廊等位置裝設「住宅用火災警報器」，確保發生火災時，能及早偵測火煙並發出警報聲，提醒民眾立即避難逃生。