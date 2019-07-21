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傳統向下紮根 南關社大辦竹編夏令營

2019-07-21 12:17聯合報 記者陳俞安╱即時報導

南關線早期是台灣最大的竹編出口區，近來竹編產業雖逐漸沒落，但竹編技藝的傳承卻仍持續在努力，並嘗試將竹編產業轉型。

南關社大為使在地傳統文化技藝向下紮根，於暑假期間，在學區內的各個國中小學校輪流舉辦，每年可以傳承一至二所學校，今年選擇到歸仁區紅瓦厝國小，由南關社大仁德分班竹編課程老師紀西花指導小學員們完成各項作品。

小學員們來自一到五年級，平均年齡8歲半，來參加的原因各有不同；有的是因為覺得費用便宜且有趣、有的是因為喜歡手作。

其中有一位即將升四年級的小朋友則是因為喜歡竹編製品報名。工作人員表示，這名小學員說，雖然她沒有實際看過竹編製品，但是她覺得竹編製品很漂亮，因此看到活動後便報名參加。在第一天活動結束後，甚至還找了好朋友及朋友的姊姊一起報名參加。

也有小學員是因為陪著弟弟來參加活動，在一旁觀看後覺得很有興趣，當下決定直接報名參加。

活動期間，透過老師的講解，小小學員們都努力地編織著屬於自己的竹編作品，老師與工作人員也會從中協助小學員們順利地進行編織。每當完成一個步驟，小小學員們便迫不及待的想在學習下一步作法，只為了趕緊看見自己的作品呈現。

隨著活動過程，小朋友們完成了愈來愈多的作品，也學習到愈來愈多的編織方式。有些小朋友自己編完後，還能變成小老師，協助老師及工作人員去幫助其他的小朋友。

作品完成後，小朋友們都不斷地說著這個作品回家後要擺在哪邊、要拿來放置什麼小東西等等，教室充滿著可愛的童言童語，以及小朋友們歡樂的笑聲。

看到完成的作品，小小學員們臉上都掛上了最純真美好的笑容，大呼得每一樣作品都非常地好玩、實用，非常開心。

不少小學員們實際參加後覺得有趣，叫上朋友一起動手玩竹編。圖／南關社大提供
不少小學員們實際參加後覺得有趣，叫上朋友一起動手玩竹編。圖／南關社大提供
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