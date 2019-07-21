台南海洋主題周開鑼 超值住宿抽10組國際航班來回機票

2019-07-21 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府觀光旅遊局搭配近期七股海鮮節，今天起至25日訂為「台南海洋主題周」，邀請40家飯店民宿，推出主題周住宿2晚第2晚幾乎免費超值優惠旅宿專案，還能憑住宿單據登錄活動網站，可抽國際線往返機票及主題周限定特色好禮。

觀旅局表示，配合主題周活動，以七股濱海地區潟湖景觀「海洋藍」作為主題周TAINANTONE主題色票圖，除7月21日至25日住宿享有40家優惠，憑主題周期間住宿40家旅宿發票或收據登錄活動網站，可參加月月抽10組台南大阪及台南香港來回機票好康。

同時，還加碼台南在地生猛螃蟹粥10組(每組10人份)、七股潟湖娛樂漁筏遊程+烤蚵5組(每組4人)及15組虱目魚魚酥禮盒(每組4罐)做為7月好禮。

同時，即日起至7月25日下午5點前，在台南旅遊臉書粉絲團活動貼文下方按讚，並留言分享跟 「#臺南夏季活動」相關的留言並TAG好友，即有機會抽中台南在地特產虱目魚香絲1份，共50個名額等著你。