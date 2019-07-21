親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

愛妻癌逝！ 前氣象主播李富城悲痛「最愛棄我而去」

餐廳賣不完的美食半價到手…這種精明吃貨App台灣居然沒有？

台南海洋主題周開鑼 超值住宿抽10組國際航班來回機票

2019-07-21 10:56聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府觀光旅遊局搭配近期七股海鮮節，今天起至25日訂為「台南海洋主題周」，邀請40家飯店民宿，推出主題周住宿2晚第2晚幾乎免費超值優惠旅宿專案，還能憑住宿單據登錄活動網站，可抽國際線往返機票及主題周限定特色好禮。

觀旅局表示，配合主題周活動，以七股濱海地區潟湖景觀「海洋藍」作為主題周TAINANTONE主題色票圖，除7月21日至25日住宿享有40家優惠，憑主題周期間住宿40家旅宿發票或收據登錄活動網站，可參加月月抽10組台南大阪及台南香港來回機票好康。

同時，還加碼台南在地生猛螃蟹粥10組(每組10人份)、七股潟湖娛樂漁筏遊程+烤蚵5組(每組4人)及15組虱目魚魚酥禮盒(每組4罐)做為7月好禮。

同時，即日起至7月25日下午5點前，在台南旅遊臉書粉絲團活動貼文下方按讚，並留言分享跟 「#臺南夏季活動」相關的留言並TAG好友，即有機會抽中台南在地特產虱目魚香絲1份，共50個名額等著你。

觀旅局表示，後續每月主題周都有月月抽機票外，每月加碼抽獎品都不同，詳情活動如下：「台南月月主題周 住台南抽機票」活動網址：https://www.tainanday.tw/台南旅遊粉絲團貼文網址：https://www.facebook.com/540089532698209/posts/3073044872735983/台南旅遊網：https://www.twtainan.net/

台南市政府觀光旅遊局搭配近期七股海鮮節，擇定今天起至25日訂為「台南海洋主題周」...
台南市政府觀光旅遊局搭配近期七股海鮮節，擇定今天起至25日訂為「台南海洋主題周」，推出系列好康。圖/台南市政府提供
分享

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

哈菸等公車 台南最高罰1萬

2019-07-21 00:00

斗六青銀共市 體驗長照闖關趣

2019-07-20 23:57

農委會補助每台斤10元 收購100萬斤文旦大果

2019-07-20 23:35

柚園人力荒 台南麻豆揪大學生打工 日薪1500元

2019-07-20 23:34

台南市長盃籃球賽沒雨備方案 參賽員：場地溼滑很危險

2019-07-20 15:24

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

南科聯合徵才逾2千職缺 民眾不畏風雨找工作

2019-07-20 13:48

紙風車劇團明晚到嘉 「城市戀歌進行曲」

2019-07-20 12:36

雲林斗六青銀共市 長輩、年輕人開心逛市集

2019-07-20 12:17

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

影╱阿里山斷腳帝雉「阿勇」不向命運低頭 鳥友大讚

2019-07-20 09:35

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／大砲雲集拍基隆「波浪街」 網友讚：怎麼這麼美

2019-07-20 23:32

生人迴避！彰化內陸10天連辦4場送肉粽

2019-07-20 22:01

影／500元全新鎮志當廢紙賣不到3元 回收商都不捨

2019-07-20 19:57

影／台東熱氣球光雕晚會 池上大坡池畔逾3.6萬人驚豔

2019-07-20 21:11

屏東小琉球雨冠全台 遊客驚見階梯瀑布奇景

2019-07-20 14:56

高雄暴雨淹水後 受災戶抱怨連連、愁容滿面

2019-07-20 13:09

雙破表「褐爆」！彰化大城今天全台空品最糟糕

2019-07-20 13:10

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11

回收物成金雞母！這個清潔隊賣垃圾年賺千萬

2019-07-20 20:26

漂浮發電廠！蘭陽發電廠流速型水力發電機組23日揭幕

2019-07-20 13:08

小琉球雨量冠全台 宣洩不及馬路積水

2019-07-20 13:42

麻豆文旦缺工「採收同盟」號召大學生暑假來打工

2019-07-20 11:56

花蓮下學年無零新生國小 仍有過半校新生10人以下

2019-07-20 12:42

影╱煙火閃亮漁港夜空 今年王功漁火節的新亮點現烤鮮蚵

2019-07-20 22:02

韓國瑜未坐鎮赴廚藝展惹議 市府：公務行程非私人飯局

2019-07-20 16:37

桃園公園鞦韆突斷裂 國中女生盪鞦韆摔地受傷

2019-07-20 20:07

高市勞工局聲明 韓國瑜參加餐飲業活動是正式公務行程

2019-07-20 16:47

送毛小孩最後一程 竹市議長提案設寵物殯葬設施及葬區

2019-07-20 18:28

挑戰龍舟橫渡黑潮失敗 龍舟1個多月後隨洋流漂到日本

2019-07-20 12:12

滑冰、保齡球、空氣槍...台中國民運動中心獨家亮點

2019-07-21 07:39

影╱彰化開化寺公開百年觀音大符 供信眾拓印保平安

2019-07-20 16:36

新埔水梨節開跑 快來品嘗甜度13.2的冠軍梨

2019-07-20 16:26

南科聯合徵才逾2千職缺 民眾不畏風雨找工作

2019-07-20 13:48

冠軍綠概念館首辦免廢市集 想要的東西免費拿

2019-07-20 18:45

【即時短評】事業廢棄物亂倒 毀了農地魚塭山谷

2019-07-20 23:11

大胃王、拚吃辣…出狀況 找119救護惹議

2019-07-20 23:53

老人共餐想吃素？台北網站新公告

2019-07-20 20:04

桃市龍舟首度遠征 挑戰美國長堤賽

2019-07-20 14:55

架在水渠就來電…「漂浮電廠」研製成功

2019-07-21 00:08

到基隆推薦立委蔡適應 卓榮泰：問政明星級加韓星外型

2019-07-20 11:56

台南市長盃籃球賽沒雨備方案 參賽員：場地溼滑很危險

2019-07-20 15:24

影／標哥開藍寶堅尼不飆車 「我以前只是騎熊一點」

2019-07-21 09:29

新北金山區磺港漁港旁沙灘漁船擱淺 等漲潮設法脫困

2019-07-20 20:04

高雄李科永紀念圖書館 獲建築園冶獎及國家卓越建設獎

2019-07-20 16:31

高手志工復育吸引139種蝴蝶 埔里鯉魚潭成美麗蝶谷

2019-07-20 19:55

影／里山稻香趣串聯農遊農購 郁方一家體驗割稻趣

2019-07-20 14:57

2大公會合作 台中房地產交易博覽會今熱鬧登場

2019-07-20 16:44

台中3國民運動中心 規畫有亮點

2019-07-20 23:43

雲林斗六青銀共市 長輩、年輕人開心逛市集

2019-07-20 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top