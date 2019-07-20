嘉南療養院領先大醫院採用太陽能發電 省電成效佳

2019-07-20 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



嘉南療養院是衛生福利部所屬26家醫院中，第一個設太陽能光電發電設備的醫院，統計截至6月底止，已自行發電達42萬5千 kWp，節省醫院用電經費金額近120萬、販售再生能源憑證獲利37萬餘元，展現豐碩自行發電管理成果。

院方表示，嘉南療養院走在政府綠能發電、節能減碳政策最前端，對實質節能減碳貢獻良多，同時降低室內溫度，提供病患舒適環境溫度，有效提升民眾與病患滿意度。

院長鄭靜明表示，早在103年該院即配合行政院政府機關及學校四省專案計畫及台南市低碳城市自治條例規定，評估後於104年9月設置啟用第一座50 kWp發電量太陽能發電光電設備，由於運作管理成效良好，再於106年7月增設啟用第二套，全院目前太陽能發電容量為100.8 kWp，合計使用經費約540萬元。

嘉南療養院除了是所有部屬醫院，同時也是全台南市教學以上醫院中，第一家設置太陽能發電設備醫院，並且有別於其它公立醫院，均為標租方式委託經營，而採自行招標施工與操作管理與發電自行使用方式。

這兩套發電設備預估可使用20年以上，核計20年可節省用電經費與販賣憑證所得獲利合計1150萬元以上，於扣除建置設備費用及零件更換與後續維護保養成本150萬元，仍可創造出約466萬元績效。相較於一般醫院採標租方式，雖然可避免設備損害風險，但如以同發電量設備醫院回升效益比較，自主管理方式獲益仍遠高於以標租收取權利金方式。