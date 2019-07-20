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直升機盤旋李佳芬農舍5分鐘 挺韓菜農：太誇張了吧

2019-07-20 18:48聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍違建風波未息，昨天鄉公所與縣府到場會勘丈量，今天挺韓菜農林佳新在農舍附近目擊直升機在農舍上方盤旋近5分鐘，他說「太誇張了吧，韓國瑜是敵國嗎？」

林佳新表示，影片是他今天早上約9點左右拍攝，畫面長度約2分鐘，現場直升機約盤旋5分鐘左右。

他說，他現場看不出是軍用或是民用直升機，但一看也不是齊柏林在拍攝的那種輕型機，媒體也不用動用直升機，該直升機盤旋近5分鐘，明顯將農舍當成標的物，他質疑究竟究竟是誰派出直升機，用意為何。

林佳新表示，光錄影的畫面直升機空拍就徘徊2分多鐘，剩下的重複來回更久，一個合法購買的房子，也配合政府界定積極改善，甚至未被檢舉就自我改善，還要怎樣？「只要跟韓國瑜有關的都要受到這種待遇？我實在難以想像我們國家怎麼了？」

林佳新說，這次看到直升機出現，下次出現戰機他都不會覺得錯愕了，並舉立法院長蘇嘉全為例，說蘇當初他爆出農舍爭議時，前後拖了一個多月才說要捐出去。

他認為，相較之下，韓總就太笨了，爆出爭議後，馬上自己找人拆掉，雲林縣政府該開罰的，也直接開罰，乖乖遵守規定，什麼都沒得到，反而跑出直升機。

挺韓菜農林佳新今天上午在高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍發現有不明...
挺韓菜農林佳新今天上午在高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍發現有不明直升機盤旋。圖／林佳新提供
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挺韓菜農林佳新今天上午在高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍發現有不明...
挺韓菜農林佳新今天上午在高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍發現有不明直升機盤旋。圖／翻攝自林佳新臉書
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直升機韓國瑜農舍
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