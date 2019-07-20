直升機盤旋李佳芬農舍5分鐘 挺韓菜農：太誇張了吧

2019-07-20 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍違建風波未息，昨天鄉公所與縣府到場會勘丈量，今天挺韓菜農林佳新在農舍附近目擊直升機在農舍上方盤旋近5分鐘，他說「太誇張了吧，韓國瑜是敵國嗎？」

林佳新表示，影片是他今天早上約9點左右拍攝，畫面長度約2分鐘，現場直升機約盤旋5分鐘左右。

他說，他現場看不出是軍用或是民用直升機，但一看也不是齊柏林在拍攝的那種輕型機，媒體也不用動用直升機，該直升機盤旋近5分鐘，明顯將農舍當成標的物，他質疑究竟究竟是誰派出直升機，用意為何。

林佳新表示，光錄影的畫面直升機空拍就徘徊2分多鐘，剩下的重複來回更久，一個合法購買的房子，也配合政府界定積極改善，甚至未被檢舉就自我改善，還要怎樣？「只要跟韓國瑜有關的都要受到這種待遇？我實在難以想像我們國家怎麼了？」

林佳新說，這次看到直升機出現，下次出現戰機他都不會覺得錯愕了，並舉立法院長蘇嘉全為例，說蘇當初他爆出農舍爭議時，前後拖了一個多月才說要捐出去。