阿里山夏季森林茶會 遊客驚艷

2019-07-20 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



交通部觀光局阿里山國家風景區管理處上午在頂湖環湖步道觀音石前廣場，以四序茶會揭開2019阿里山四季茶旅-夏季森林茶會序幕，夏季以紅色茶器沖泡隙頂茶區青心大冇紅茶，茶席布置配合五行方位，融合雅樂、焚香、插花、品茗等生活四藝，司茶依序奉上四道茶湯，展現阿里山茶文化體驗觀光產業發展凝聚力。

茶會配合「2019寶島仲夏節」消暑上山、清涼下海主軸，安排在頂湖環湖步道、奮起湖肖楠母樹林及十字路車站觀景台等三個避暑森林秘境，阿管處長馬惠達、嘉縣長翁章梁、立委陳明文、阿里山鄉長杜力泉、阿里山鄉代會主席林清良、副主席汪之龍、嘉縣民宿發展協會理事長葉勝漢、阿里山休閒農業發展協會理事長郭春美與各村村長社區理事長參與品茗。

四序茶會品茗阿里山四季特色茶，夏季以紅色茶器沖泡隙頂茶區青心大冇紅茶，茶席場地布置配合東西南北四方，以金木水火土五行哲學為架構，融合雅樂、焚香、插花、品茗，司茶依序奉上四道茶湯，讓賓客品味自然時序遞嬗輪轉，社區茶旅達人發揮默契。