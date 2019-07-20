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台南好米好好玩 暑假連4周舉辦食農體驗

2019-07-20 14:48聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

「台南好米好好玩」食玩體驗活動，今天在後壁區粨面宋江公園展開。台南市農業局表示，為了鼓勵國人「稻」陣來呷台南好米，農業局在暑假期間舉辦「2019台南好米好好玩」食玩體驗系列活動，希望藉由米食DIY、插秧體驗、導覽活動等讓大小朋友們了解水稻的一生，感受農夫種植的辛苦，多吃台南好米。

農業局指出，「台南好米好好玩」食玩體驗系列活動，首場由舉辦活動經驗相當豐富的後壁無米樂創意特色產業生產合作社，在後壁區粨面宋江公園主辦「南得好味道~米食抵這！」活動，由電音三太子熱情的表演展開序幕，農業局長李朝塘帶領現場民眾一啟動手製作台南越光米米漢堡，一起體驗米食互動之樂趣。

李朝塘說，活動內容不僅有台南越光米米漢堡DIY、台南秈18碗粿DIY、台南越光米鍋巴飯等米食體驗活動而已，更推出稻米文化、在地廟宇文化導覽，要讓民眾更深入了解台南在地產業及宗教信仰。

農業局表示，「南得好味道~米食抵這！」活動，結合產官學三方，由農業局指導，攜手中華醫事科技大學、南台科大學生創業團隊「來坐農創工作室」合作；為了深耕米食文化，來坐農創工作室也在今年一期作舉辦從插秧到收割的「作伙來種田」活動，也極力推廣台南好米品牌。

台南市政府農業局推出「2019台南好米好好玩」食玩體驗系列活動；7月20日由無米樂創意特色產業生產合作社在後壁區粨面宋江公園率先開跑，舉辦「南得好味道~108年米食抵這!」活動，體驗台南越光米米漢堡DIY、台南秈18碗粿DIY、台南越光米鍋巴飯、稻米文化導覽。

7月28日弘昌穀糧生產合作社在六甲區中社里農地舉辦「就愛吃台南越光米之稻陣來種田體驗活動」，活動內容有小小農夫插秧活動、注連繩編織DIY、壽司DIY、大胃王比賽。

8月1日由台南市農會邀集本市32區農會共襄盛舉，在新營民治市政中心南瀛堂舉辦「2019台南好米創意便當大賽」，參賽者皆使用台南越光米製作健康美味的創意手作便當。

8月24日、25日兩天，由六甲區農會於台北希望廣場推出「台南越光．米香台北」活動，現場提供台南越光米試吃品嘗、米食DIY、限時限量台南越光米促銷活動。

台南米好好玩食農體驗「南得好味道~台南米食好味道」今天在後壁區粨面宋江公園登場。...
台南米好好玩食農體驗「南得好味道~台南米食好味道」今天在後壁區粨面宋江公園登場。圖／農業局提供
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遊客DIY台南越光米漢堡。圖／農業局提供
遊客DIY台南越光米漢堡。圖／農業局提供
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小朋友自己做台南越光米漢堡，相當開心。圖／農業局提供
小朋友自己做台南越光米漢堡，相當開心。圖／農業局提供
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台南米好好玩食農體驗「南得好味道~台南米食好味道」今天在後壁區粨面宋江公園登場。...
台南米好好玩食農體驗「南得好味道~台南米食好味道」今天在後壁區粨面宋江公園登場。圖／農業局提供
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