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南科聯合徵才逾2千職缺 民眾不畏風雨找工作

2019-07-20 13:48聯合報 記者周宗禎╱即時報導

科技部南部科學園區管理局今與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，在台南高工共同辦理聯合徵才活動，共41家廠商參加，提供超過2000個職缺，當日遞送履歷 757人，初次媒合435人，媒合率達60%。科管局表示，希望社會新鮮人及求職民眾能快速找到工作，讓社會新鮮人能畢業即就業。

雖然陰雨不斷，今天仍有不少民眾不畏風雨到場求職，設攤的廠商及職缺有服務業、科技業、傳統產業，現場以播放微電影方式開場，並持續播放多元服務對象勵志的影片，還針對聽障的求職民眾請手語老師提供協助。

今天南科有廠商8家參加，釋出近800個高科技人才職缺，其中工程師薪資平均約4萬元，最高則可達5萬元。

因徵才時間適逢畢業季節，現場又為初入職場的社會新鮮人設置了「YS青年職涯發展中心」攤位，提供了互動遊戲及牌卡，協助青年們更加清楚自己的職涯發展方向，也運用模擬面試提升自己求職面試技巧。

現場也設置了「中高齡職務再設計體驗專區」，吸引民眾實際體驗在工作中運用工具，讓他們在工作中更順利並且能提高工作效能，也讓廠商了解，中高年齡者如果能有效的提供輔具，在人力運用上會是穩定又好用的人力。

科管局表示，南科目前廠商數231家，就業員工有74194人，無論投資家數及投資額均持續成長，相信未來台南園區的產業發展也會不斷擴增，尤其以精密機械、半導體及生技等產業更是蓬勃發展。

另隨著台積電積極在南科的擴廠計畫，今年第2季5奈米廠已陸續完工及量產，未來3奈米廠也將在下半年陸續動工，目前已亟需2500到3000個人才，園區內高掛台積徵才旗幟，園區電子看板也可看到徵才訊息。

而園區已有不少台商回流的廠商陸續進駐，在南科管理局隔壁的永康就服中心南科就服台，正配合協助企業們進行人才招募活動，期待引介更多優秀人才到南科園區任職。

南科聯合徵才逾2千職缺，許多民眾不畏風雨找工作。圖/科管局提供
南科聯合徵才逾2千職缺，許多民眾不畏風雨找工作。圖/科管局提供
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南科聯合徵才逾2千職缺，許多民眾不畏風雨找工作。圖/科管局提供
南科聯合徵才逾2千職缺，許多民眾不畏風雨找工作。圖/科管局提供
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南科求職
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